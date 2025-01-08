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林書豪第一時間勸架！　新北國王奧帝與對手洋將差點全武行

▲東超聯賽新北國王大勝琉球黃金國王，不過兩隊洋將奧帝、勞險些爆發衝突。（圖／東超提供）

▲東超聯賽新北國王大勝琉球黃金國王，不過兩隊洋將奧帝、勞險些爆發衝突。（圖／東超提供）

記者杜奕君／新北報導

EASL東超聯賽8日在新莊體育館由地主新北國王迎戰日本職籃B.League強敵琉球黃金國王，最終新北國王在林書豪狂轟26分帶領下，以99比63大勝贏球。不過此戰末節卻爆發意外插曲，新北國王洋將奧帝(Austin Daye)和對手洋將勞(Victor Law)出現推擠衝突，雙方拉扯情況下倒地，所幸林書豪第一時間挺身而出分開雙方，事態才未進一步擴大。

這場「台日國王」對決，新北國王在主場徹底報了上次客場輸球之仇，最終以36分大勝，此戰除了林書豪砍下26分，奧帝也貢獻5記三分球進帳22分，曼尼高則有15分、5抄截，攜手鎖住最終勝果。

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但此戰由於國王啟用奧帝、曼尼高輪番對於琉球黃金國王洋將勞進行嚴防，比賽過程雙方人馬就已經出現垃圾話不斷，末節在比分擴大情況下，雙方動作更是越來越大，最終奧帝與勞甚至相互拉扯摔倒，更讓雙方人馬一擁而上。

所幸當下林書豪果斷分開奧帝與勞，衝突才未進一步擴大，不過奧帝賽後表示，「今天我和曼尼高的任務就是守住勞，今天我們只讓他12投2中，正負值為-30，我想我們應該做得蠻不錯的。」

另外奧帝也表示，「上次客場交手琉球黃金國王，自己並未上場，因此這場比賽獲得機會出賽，也嘗試幫助團隊拉開空間，希望打得更有效率，顯然此戰收到不錯成效。」

▲東超聯賽新北國王大勝琉球黃金國王，不過兩隊洋將奧帝、勞險些爆發衝突。（圖／東超提供）

▲奧帝此戰成為新北國王贏球功臣。（圖／東超提供）

關鍵字： 林書豪奧帝東超新北國王Victor LawAustin Daye

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