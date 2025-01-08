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「奪命書生」布克砍39分無用　黃蜂球3弟轟32分射太陽

記者杜奕君／綜合報導

前役才好不容易終止4連敗的鳳凰城太陽，8日對上夏洛特黃蜂之戰，即便「奪命書生」布克(Devin Booker)全場狂砍39分、6籃板、10助攻，但黃蜂「球3弟」博爾(LaMelo Ball)全場轟下32分、10籃板、7助攻、4抄截，帶領東區戰績倒數第2位的黃蜂以115比104贏球，也讓太陽近6戰苦吞5敗。

▲太陽布克狂砍39分，球隊仍不敵東區倒數第2位的黃蜂。（圖／路透）

▲太陽布克狂砍39分，球隊仍不敵東區倒數第2位的黃蜂。（圖／路透）

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此戰太陽開局就靠當家射手布克飆分，在他首節獨拿14分的兇猛火力帶動下，太陽以29比22領先。

但第2節黃蜂隨即回神，在明星主控博爾掌控攻守節奏下，單節團隊打出37比17猛攻，半場打完取得多達13分領先。

下半場太陽持續反撲，布克與杜蘭特(Kevin Durant)上演單打秀，一度將落後縮小至個位數，但末節黃蜂持續猛攻，布克與杜蘭特則是決勝期火力驟降，最終黃蜂就以11分之差在主場取勝。

此戰黃蜂贏球功臣首推博爾，全場他狂砍32分、10籃板、7助攻、4抄截，布里吉斯(Miles Bridges)貢獻21分、7籃板、3助攻、2抄截。

近6戰慘吞5敗的太陽方面，布克飆出全場之冠的39分、6籃板、10助攻，杜蘭特26分、6籃板。

▲太陽布克狂砍39分，球隊仍不敵東區倒數第2位的黃蜂。（圖／路透）

▲黃蜂在「球3弟」博爾帶領下，順利於主場擊潰太陽。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽布克黃蜂博爾Devin BookerLaMelo Ball

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