PLG職籃鋼鐵人4將開演唱會　南境之音主題周登場

▲鋼鐵人Sound of the South 南境之音主題周將在11日起正式登場。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃高雄鋼鐵人1月11日到12日將於高雄中學體育館舉辦「Sound of the South 南境之音」城市潮流主題周，除了推出南境之音主題球衣，主視覺更讓球員們穿上以往不同的西裝等服飾，呈現球員們不同面貌。11日更有4位球員劉彥廷、林心翔、高偉綸、朱育君的賽後演唱會，邀請球迷進場聆聽鋼鐵人的「南境之音」。

本次主題「Sound of the South 南境之音」除了象徵著高雄代表南台灣的工業重鎮，鋼鐵人更是因其取名，而表達這座城市在壯大過程中所創造出來的聲音，背後代表著不懈的努力及堅持，如同球員在訓練過程中，運球及跑動時所創造的聲音，如同鋼鐵人從元年至今想傳達的不屈不撓堅定的意志和信念，新星們努力打造磨練自己，就是為了團隊為了這座城市。

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▲鋼鐵人南境之音主題周，4名球員將舉辦賽後演唱會。（圖／高雄鋼鐵人提供）

「Sound of the South 南境之音」主題球衣以「鋼鐵灰」及「雲霧白」為主軸，鋼鐵灰象徵力量、穩定與低調，賦予球員鋼鐵般堅不可摧，以及面對挑戰時的毅力與勇氣，配上音波線條，為球衣增添細膩的時尚設計美學，球衣兩側的回聲音波傳遞城市發展及訓練過程中，力求卓越所發出的聲響；正面鏡像SS代表著標題Sound和South，並於球褲標記城市座標，充分圍繞著高雄的城市潮流。

入場贈品有主視覺摺扇，另外，持有「雄靠近」座位區門票的球迷，可至服務台兌換鋼鐵人運動機能短T，以及INMORIES線上商城8折優惠碼，另外，只要持1月4日鋼鐵人奪首勝的門票，本週末兩天至現場溝票享8折優惠。兩天的主場賽前舉辦啦啦隊見面會，女神將抽出幸運球迷近距離互動，成功挑戰女神還可以獲得啦啦隊全體合照。

場內環廊活動「時尚眼力王」球迷需記憶時尚配件，並正確回答問題即算過關；「我的專屬戰袍」本週提供空白球衣模板，畫出球迷心目中的時尚球衣；「鋼鐵星光大道」到為球迷所準備的OOTD打卡牆拍照上傳打卡，完成環廊的三關活動，將能獲得每場限量100張的INMORIES與鋼鐵人的紋身貼紙。賽前還有預測活動，11日首位投進罰球以及12日首位搶到防守籃板的球員，預測成功有機會抽到艾賽亞及李威廷的主題球衣。

票價方面，與高雄市政府推出「50元銅板價」的學生優惠，國高中生憑學生證至線上預約，就有機會能以銅板價進場欣賞球賽。另外，本次開場表演團體邀請高雄女中熱舞社，結合學生社團開場表演展現青春活力，提升氣氛、凝聚社群，深化教育與體育合作。場外也設置美食攤販，讓球迷們能夠一邊享用美食，一邊欣賞球賽。

▲鋼鐵人也將舉辦一系列主場活動，希望球迷進場力挺觀戰。（圖／高雄鋼鐵人提供）