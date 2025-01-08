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斥資3.5億！虎尾科大攜手豐泰　打造雲林首座國際級籃球館

▲虎尾科大與豐泰聯手，將斥資3.5億打造符合國際標準的多功能籃球館。（圖／虎尾科大籃球隊提供）

▲虎尾科大與豐泰聯手，將斥資3.5億打造符合國際標準的多功能籃球館。（圖／虎尾科大籃球隊提供）

記者杜奕君／綜合報導

國立虎尾科技大學與豐泰文教基金會今日正式簽訂籃球體育館捐贈合約，雙方共同斥資新台幣3億5千萬元，將在虎科大校區興建雲林首座符合國際標準的多功能籃球館，其中豐泰基金會贊助1億5千萬元。此舉旨在培育優秀運動人才，促進在地體育文化，並打造中台灣的籃球夢工廠。

虎科大校長張信良表示，「這座籃球館的興建是學校史上收到的最大筆捐贈，並非僅是一座籃球館，更象徵著學校、地方與社會的共同努力。他對豐泰企業的大力支持表示感謝，並期待籃球館成為雲林縣的運動地標，帶動地方體育風氣的發展。」

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豐泰文教基金會董事長林金陽強調，「豐泰企業起家於製鞋業，與體育運動有深厚的連結。他對虎科大籃球隊近年來在UBA大專籃球聯賽的優異表現感到欣慰，並期待新的籃球館能為虎科大球員提供更好的訓練環境，並讓雲林有更好的場地來承辦國際賽事。」

新建的籃球館將設有兩層樓，一樓為多功能綜合球場，包含籃球、排球及羽球場地，二樓則為籃球賽事專用場地，並將設置球員休息室、技術人員、裁判室、重量訓練室、運動防護中心與媒體轉播空間。整體工程預計於117年竣工。

虎科大籃球隊總教練盧譽誠說道，「擁有屬於自己的籃球館是一件非常不容易的事，他希望透過這樣的計畫，讓大家知道他們的球隊是想要永續發展、永續經營，並盡力提升中南部的籃球風氣。」

虎科大球員王鈞聖對學校與豐泰企業的支持表示感謝，他相信籃球館的興建會讓球員更有動力，他們會更努力訓練，爭取更好的成績。

▲虎尾科大與豐泰聯手，將斥資3.5億打造符合國際標準的多功能籃球館。（圖／虎尾科大籃球隊提供）

關鍵字： 虎尾科大豐泰籃球UBA台籃

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