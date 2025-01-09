「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

▲新北國王洋將桑尼「包頭巾」造型賽後竟被球迷說像ISIS，讓他發文表示不滿。（圖／取自IG）

記者杜奕君／台北報導

新北國王8日晚間在主場新莊體育館進行EASL東超聯賽，交手來自日本職籃強敵琉球黃金國王，最終新北國王以99比63大勝贏球。不過新北國王主力洋將桑尼(Sani Sakakini)賽後卻在個人社群發文透露，賽後有球迷說他今日的頭巾造型，很像「ISIS」，令桑尼相當不滿。桑尼的隊友沃許本(Jason Washburn)隨後也轉發此限時動態，直言這樣的舉動一點都不有趣。

新北國王昨晚在主場以36分大勝強敵琉球黃金國王，其中主戰洋將桑尼先發上陣表現優異，全場繳出18分、9籃板、4助攻，除了整體命中率高達72.7％，第2節剩下4分27秒時一次切入單臂爆扣，更成為此戰精彩美技。

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桑尼的好表現也成為國王贏球功臣之一，不過這場出色勝利的賽後，卻發生了不愉快狀況。由於今日天氣較為寒冷，桑尼以「頭巾」造型現身，並包裹著頭部及臉部，但卻在賽後疑似有球迷向他表示，「這個造型很像ISIS(指伊斯蘭國組織)！」這樣不適宜的言詞，也引發桑尼不滿。

桑尼在個人社群發出限時動態表示，「有個蠢蛋在賽後我準備離開時球場時跟我說，我這個造型很像ISIS。」桑尼文末也附上一個生氣表情符號。

而桑尼的隊友，新北國王另一名主力洋將沃許本也轉發此動態聲援桑尼，沃許本寫下，「這一點都不好笑！桑尼是我所知最崇尚和平的一個人，停止這些無知的假設。」

現年36歲的桑尼來自巴勒斯坦，過去在亞洲籃壇打滾多年，在台灣也陸續效力過SBL聯賽、T1職籃、PLG職籃，本季則加入TPBL職籃國王陣營，也在本季東超賽事幫助球隊打出優質表現，本季在TPBL職籃例行賽平均繳出16分、8籃板、1.3抄截。

▲桑尼本季以「亞洲外援」身份加盟新北國王效力，整體表現相當出色。（圖／東超提供）