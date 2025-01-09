字母哥撂倒「法國怪物」　公鹿雙星主場16分打爆馬刺

記者杜奕君／綜合報導

當本季表現大放異彩的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)交手聯盟頂尖球星「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，究竟誰能佔得上風？聖安東尼奧馬刺9日作客踢館密爾瓦基公鹿，不料此戰溫班亞瑪遭到徹底封鎖，反觀公鹿雙星除了安戴托昆波轟下25分、16籃板、8助攻，里拉德(Damian Lillard)則有全場最高26分外帶5籃板、8助攻，公鹿121比105大勝馬刺拿下2連勝。

經歷開季低潮後，整體表現校正回歸的公鹿，今日主場迎戰黑衫軍馬刺來訪，此戰開賽除了雙星安戴托昆波、里拉德內外連線外，上半場「浪花大山」羅培茲(Brook Lopez)更是轟下17分，半場打完公鹿就建立65比46的大幅領先。

反觀馬刺方面，此戰當家球星溫班亞瑪明顯遭到嚴防，但黑衫軍仍靠著老將保羅(Chris Paul)領軍追分，在他三分冷箭加持下，第3節馬刺一度僅剩8分落後，不過隨後公鹿回穩，3節打完仍穩住13分領先。

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末節小崔特(Gary Trent Jr.)三分球頻頻開火，讓公鹿一度領先達到26分之多，比賽勝負也早早底定，最終公鹿就以16分之差贏得2連勝，也甩開日前5戰苦吞4敗的小小低潮。

公鹿此戰團隊三分球42投19中，外線命中率高達45.2%，里拉德拿下全場最高26分外帶5籃板、8助攻，安戴托昆波25分、16籃板、8助攻差點寫下大三元數據，羅培茲則有22分、7籃板進帳。

苦吞3連敗的馬刺方面，強森(Keldon Johnson)替補砍下全隊最高24分外帶11籃板，保羅18分、5籃板、7助攻，至於溫班亞瑪全場10投僅4中，拿下10分、10籃板、3阻攻。

▲公鹿安戴托昆波領軍打爆馬刺。（圖／路透）