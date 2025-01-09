運動雲

>

快訊／雷霆15連勝破功！　聯盟龍頭騎士靠雙塔出擊豪取11連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季東、西區龍頭克里夫蘭騎士、奧克拉荷馬雷霆9日交鋒對決，目前處於15連勝的雷霆前來踢館目前10連勝的騎士，雙方一路呈現拉鋸激戰，但騎士雙塔艾倫(Jarrett Allen)與莫布里(Evan Mobley)此戰合力轟下46分、22籃板、13助攻，聯手中斷雷霆15連勝，騎士以129比122贏球，11連勝到手。

▲騎士賈蘭德、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲騎士展現王者之勢豪取11連勝，也中斷雷霆15連勝。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季雷霆對上東區球隊，戰績是完美的「11勝0敗」，至於騎士同樣不遑多讓，對戰西區隊伍本季也拿下「10勝0敗」。也代表此戰一定會有一支球隊破功，並且終止連勝紀錄。

開賽雷霆團隊火力兇猛，王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)獨拿8分，帶領球隊以32比25取得領先。

但騎士掌握禁區優勢，艾倫與莫布里攻守兩端都帶給雷霆極大威脅，騎士單節打出37比27反擊，半場打完以62比59逆轉超前。

第3節雙方火力都大爆發，雷霆在吉爾吉斯-亞歷山大與威廉斯(Jalen Williams)雙箭頭領軍下，單節團隊合力轟下43分，但騎士戰力同樣不遑多讓，單節也有41分進帳，也讓騎士3節打完仍有1分領先優勢。

決勝節雙方依舊一路糾纏緊咬，但終場前1分37秒，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大吞下個人第5犯，隨後騎士掌握節奏，終場前27.4秒主控賈蘭德(Darius Garland)強勢殺入雷霆禁區上籃得手，拉開7分領先優勢奠定勝果，最終騎士就在主場以129比122贏球，延續11連勝，也中斷雷霆15連勝。

騎士此戰6人得分達雙位數，艾倫拿下25分、12籃板、6助攻、3抄截，莫布里21分、10籃板、7助攻，賈蘭德18分、7助攻。

15連勝遭到終止的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大砍下全場之冠31分，另有5籃板、4助攻、3抄截、2阻攻，威廉斯則是25分、5籃板、9助攻、3抄截。

▲騎士賈蘭德、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大無力帶隊擊敗聯盟龍頭騎士。（圖／路透）

關鍵字： NBA騎士艾倫莫布里雷霆吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「麟榤配」不敵中國組合　馬來西亞公開賽無緣8強

快訊／「麟榤配」不敵中國組合　馬來西亞公開賽無緣8強

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

怪物狀元雷蒙恩飆生涯新高20分　戰神延長賽苦戰奪3連勝

怪物狀元雷蒙恩飆生涯新高20分　戰神延長賽苦戰奪3連勝

國王狂勝36分本季代表作　林書豪：教練團準備到快瘋了

國王狂勝36分本季代表作　林書豪：教練團準備到快瘋了

林書豪第一時間勸架！　新北國王奧帝與對手洋將差點全武行

林書豪第一時間勸架！　新北國王奧帝與對手洋將差點全武行

林書豪轟26分　國王東超打爆日本強敵琉球黃金國王奪勝

林書豪轟26分　國王東超打爆日本強敵琉球黃金國王奪勝

斥資3.5億！虎尾科大攜手豐泰　打造雲林首座國際級籃球館

斥資3.5億！虎尾科大攜手豐泰　打造雲林首座國際級籃球館

PLG職籃鋼鐵人4將開演唱會　南境之音主題周登場

PLG職籃鋼鐵人4將開演唱會　南境之音主題周登場

「奪命書生」布克砍39分無用　黃蜂球3弟轟32分射太陽

「奪命書生」布克砍39分無用　黃蜂球3弟轟32分射太陽

悲劇！柯瑞轟8顆三分彈砍31分　勇士仍輸巴特勒被禁賽的熱火

悲劇！柯瑞轟8顆三分彈砍31分　勇士仍輸巴特勒被禁賽的熱火

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2NBA準狀元超狂單臂隔扣！全場驚呆

3桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

4樂天女孩登日媒！多才多藝征服粉絲

5包頭巾被球迷說像ISIS　國王洋將怒了

最新新聞

112強中華奪冠　潘威倫思考下一步

2畢爾陣營喊話　不放棄交易否決權

3雷霆15連勝破功　騎士豪取11連勝

4麟榤配不敵中國　大馬公開賽無緣8強

5佐佐木爭奪戰縮至8隊！大都會退出？

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366