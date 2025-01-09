快訊／雷霆15連勝破功！　聯盟龍頭騎士靠雙塔出擊豪取11連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季東、西區龍頭克里夫蘭騎士、奧克拉荷馬雷霆9日交鋒對決，目前處於15連勝的雷霆前來踢館目前10連勝的騎士，雙方一路呈現拉鋸激戰，但騎士雙塔艾倫(Jarrett Allen)與莫布里(Evan Mobley)此戰合力轟下46分、22籃板、13助攻，聯手中斷雷霆15連勝，騎士以129比122贏球，11連勝到手。

▲騎士展現王者之勢豪取11連勝，也中斷雷霆15連勝。（圖／路透）

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本季雷霆對上東區球隊，戰績是完美的「11勝0敗」，至於騎士同樣不遑多讓，對戰西區隊伍本季也拿下「10勝0敗」。也代表此戰一定會有一支球隊破功，並且終止連勝紀錄。

開賽雷霆團隊火力兇猛，王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)獨拿8分，帶領球隊以32比25取得領先。

但騎士掌握禁區優勢，艾倫與莫布里攻守兩端都帶給雷霆極大威脅，騎士單節打出37比27反擊，半場打完以62比59逆轉超前。

第3節雙方火力都大爆發，雷霆在吉爾吉斯-亞歷山大與威廉斯(Jalen Williams)雙箭頭領軍下，單節團隊合力轟下43分，但騎士戰力同樣不遑多讓，單節也有41分進帳，也讓騎士3節打完仍有1分領先優勢。

決勝節雙方依舊一路糾纏緊咬，但終場前1分37秒，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大吞下個人第5犯，隨後騎士掌握節奏，終場前27.4秒主控賈蘭德(Darius Garland)強勢殺入雷霆禁區上籃得手，拉開7分領先優勢奠定勝果，最終騎士就在主場以129比122贏球，延續11連勝，也中斷雷霆15連勝。

騎士此戰6人得分達雙位數，艾倫拿下25分、12籃板、6助攻、3抄截，莫布里21分、10籃板、7助攻，賈蘭德18分、7助攻。

15連勝遭到終止的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大砍下全場之冠31分，另有5籃板、4助攻、3抄截、2阻攻，威廉斯則是25分、5籃板、9助攻、3抄截。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大無力帶隊擊敗聯盟龍頭騎士。（圖／路透）