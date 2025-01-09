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2025年沒輸過！活塞成本季大黑馬　射破籃網勇奪5連勝

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季還寫下難堪的「跨季28連敗」，上次闖入季後賽已經是2018-19賽季，已經重建多年的底特律活塞，在本賽季似乎終於看見嶄新曙光。9日作客挑戰布魯克林籃網之役，即便主場籃網6人得分達雙位數，但活塞靠著射手畢斯利(Malik Beasley)砍下23分領軍，最終活塞113比98贏球，喜迎5連勝且2025年還沒輸過。

▲活塞杜倫、方特基奧。（圖／路透）

▲活塞喜迎5連勝，2025年至今還未嘗敗績。（圖／路透）

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近況火燙的汽車城大軍，今日前進布魯克林挑戰籃網，此戰首節雙方打來拉鋸，活塞僅以27比25取得領先。

但活塞此戰即便少主康寧漢(Cade Cunningham)並未有爆發表現，但射手畢斯利頂住壓力，幫助活塞半場打完建立雙位數的10分領先。

第3節開打後，籃網一度靠著手感火燙的克勞尼(Noah Clowney)帶起一波7比0攻勢，一度追到僅6分差，但隨後活塞方特基奧(Simone Fontecchio)扮演板凳暴徒，砍進兩記三分球獨拿8分，活塞趁勢打出一波21比4攻勢，一度手握23分大幅領先。

末節活塞持續穩定出擊，最終就以15分之差攻破籃網主場，喜迎自2025年開始的5連勝。此戰活塞贏球最大關鍵就在「板凳得分」以50比20遙遙領先，全場以畢斯利拿下23分、5助攻、2抄截最佳，方特基奧17分、5籃板，一哥康寧漢13分、5籃板、5助攻。

至於籃網方面，此戰僅有8人出賽，其中就有6人得分達雙位數，克勞尼拿下全場最高29分，另有6籃板、3助攻、2抄截，但籃網仍苦吞近期3連敗。

活塞贏球後，目前戰績來到19勝18敗，排名已經來到東區第8位，隊史上次在經過開季前37戰，還能維持超過5成勝率，已經得追溯到2017-18賽季，本季陣中王牌球星康寧漢場均繳出24.4分、6.7籃板、9.5助攻，相當有機會朝職業生涯首次明星賽邁進。

▲活塞杜倫、方特基奧。（圖／路透）

▲活塞方特基奧此戰扮演板凳暴徒，射下17分。（圖／路透）

關鍵字： NBA活塞康寧漢畢斯利方特基奧籃網

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