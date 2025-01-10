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隊友終於不雷了！　柯瑞17分10籃板率勇士翻倒活塞止敗

記者杜奕君／綜合報導

近日苦吞2連敗的西區人氣勁旅金州勇士，10日作客踢館底特律活塞，終於不再讓王牌球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)唱獨角戲，柯瑞全場攻下17分外帶本季新高10籃板以及6助攻，加上全隊共6人得分達雙位數，順利以107比104擊敗活塞，終止2連敗。

▲勇士柯瑞、希爾德。（圖／路透）

▲勇士柯瑞手感欠佳，但仍繳出17分、10籃板、6助攻領軍止敗。（圖／路透）

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灣區大軍客場遠征汽車城，近日勇士整體狀態頻頻打擺子，柯瑞一人苦撐仍無法有效拉抬戰績，但今日勇士諸將找回火力，面對活塞上半場就有多人跳出發揮，半場打完就取得10分領先優勢。

但主場活塞本季表現大躍進，前役領軍贏球的射手畢斯利(Malik Beasley)延續火燙手感，球隊少主康寧漢(Cade Cunningham)也擺脫上一戰的低潮大發神威，活塞在終場前23秒靠著畢斯利扣籃得手，追到僅剩兩分差距。

所幸勇士拒絕讓到手勝利飛走，柯瑞兩罰穩定軍心，最終活塞嘗試三分球追分未果，最終勇士就以3分之差收下勝利。

此戰勇士以射手希爾德(Buddy Hield)砍進5記三分球拿下19分、5籃板、3助攻最佳，柯瑞手感欠佳，21投僅5中貢獻17分外帶本季新高10籃板以及6助攻，傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)則有14分、10籃板、3助攻。

飲恨輸球的活塞方面，康寧漢勇冠三軍，此戰轟下全場最高32分外帶6籃板、8助攻、3抄截、1阻攻，畢斯利則有21分進帳。

勇士贏球後戰績19勝18敗，西區排名第9位，至於活塞雖然輸球，但19勝19敗勝率維持5成，戰績也排在東區第9位。

▲勇士柯瑞、希爾德。（圖／路透）

▲勇士希爾德轟下19分成為贏球功臣。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩大神Stephen Curry活塞康寧漢

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