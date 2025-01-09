為雄中體育館換新地板　鋼鐵人本周主場續拚勝

▲鋼鐵人為雄中體育館翻新地板。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄鋼鐵人本季將主場從鳳山體育館移至高雄中學體育館，並特別捐贈地板給雄中，以更高規格面對職業賽事。首次於雄中主場賽事上週末舉行，特別安排了致贈儀式，雄中也回贈感謝狀，感謝鋼鐵人協助換新地板。值得一提的是，鋼鐵人在雄中主場賽事中奪下本季首勝，並將於1月11日到12日緊接著舉辦「Sound of the South 南境之音」城市潮流主題周。

雄中體育館於2016年曾作為ABL高雄聖徒主場館，並自民國77年至111年三十逾年承接HBL高中學生聯賽複賽階段的賽事。2016年因全運會關係，地板、燈光、籃框進行翻修，本賽季鋼鐵人再度將地板換新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋼鐵人總經理方永璽表示，「高雄鋼鐵人在高雄已經第四個年頭，一直受到高雄這個地方對我們的支持及照顧，很高興能藉這個機會為雄中提供更好的運動環境，未來也會繼續用行動回饋大家對我們的愛與支持，為籃球貢獻更多的力量！」

雄中校方對於此次鋼鐵人捐贈地板表達感謝，「高雄鋼鐵人是高雄在地的球隊，這次也透過高雄市政府運發局從中協助有這次的機會。也很感謝高雄鋼鐵人協助整修球場的地板。」