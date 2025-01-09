東區最強長人是他！　唐斯轟27分13籃板終結尼克3連敗

記者杜奕君／綜合報導

東區豪門勁旅紐約尼克近期苦吞3連敗，但9日靠著本季加盟後整體聲勢、表現都大幅提升的明星長人唐斯(Karl-Anthony Towns)飆出27分、13籃板、3抄截、2阻攻，加上阿努諾比(OG Anunoby)同場也飆出27分，最終尼克在主場以112比98大勝贏球，也賞給對手暴龍3連敗。

▲尼克唐斯本季表現大躍進，成為東區頂尖長人代表。（圖／路透）

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尼克休賽季與明尼蘇達灰狼交易，換來明星長人唐斯，而這位好手前進大蘋果後，整體表現相當亮眼，在日前公布的明星賽票選更是名列前茅，可說來到聲勢高峰。

今日主場迎戰暴龍，在日前對上奧蘭多魔術因為右膝臏腱傷勢缺陣的唐斯順利回歸，而他也展現絕佳威力，全場14投9中，包含三分球3次出手全數命中，最終砍下27分、13籃板、3抄截、2阻攻成為贏球關鍵。

加上阿努諾比也攻下27分，哈特(Josh Hart)21分、11籃板、7助攻，幫助尼克在末節打出15比0攻勢奠定最終勝果。

至於輸球的暴龍方面，這場比賽輸球也讓近7次兩隊交手，全數由尼克拿下勝利，暴龍全場以奎克利(Immanuel Quickley)拿下22分、3籃板、5助攻表現最佳，「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)18分、5籃板、5助攻。

連同此戰在內，唐斯本季至今出賽35場，平均可攻下25.3分為個人近5季以來新高，場均抓下14籃板，不僅是生涯10季以來新高，另外目前也暫居聯盟「籃板王」，加上場均3.3助攻，以及每場以生涯新高45%三分球命中率投進2.2記三分球，整體表現可說是東區本季最佳長人代表。

▲唐斯今日轟下27分、13籃板，幫助尼克終止3連敗。（圖／路透）