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快訊／周天成苦戰65分鐘告捷　大馬羽球公開賽挺進8強

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲周天成挺進本屆大馬羽球公開賽男單8強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球一哥「小天」周天成在9日晚間於BWF超級1000系列的馬來西亞公開賽16強賽登場，交手目前世界男單排名第27位的日本好手田中湧士，周天成開賽勢如破竹21比9拿下，但第2局在纏鬥中22比24失守，決勝局最終以21比18拿下，最終鏖戰65分鐘後，以總局數2比1勝出，順利取得8強門票。

目前世界男單排名第9位的周天成，日前剛剛過35歲生日，去年在世界巡迴賽於泰國大師賽、北極公開賽奪冠，另外瑞士公開賽、日本公開賽則收穫亞軍，並9度打入賽事4強，包含日前剛剛落幕的年終總決賽。

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而在2025年首戰，周天成前進大馬公開賽，首輪順利擊敗自家同胞蘇力揚，挺進本屆男單16強。

今日16強交手來自日本的25歲選手田中湧士，開賽首局周天成就火力全開，一度連拿8分情況下，順利取得11比3大幅領先。首局僅花13分鐘，周天成就以21比9拿下。

第2局田中湧士強勢反擊，開局就連拿3分，但周天成急起直追，一度以11比10逆轉超前。隨後雙方展開拉鋸激戰，周天成率先取得兩個賽末點，但田中湧士展現韌性扳平戰局，雙方此時再度展開纏鬥，但田中湧士連拿關鍵兩分，24比22拿下此局也將戰況扳平。

決勝第3局由田中湧士率先拿分，但雙方隨即戰成4比4局面，周天成以11比7領先進入技術暫停。隨後周天成持續穩定領先優勢，最終周天成21比18拿下此局，苦戰1小時5分後順利挺進本屆賽事男單8強。

關鍵字： 周天成羽球大馬公開賽馬來西亞羽球公開賽BWF

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