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震撼！網球天王喬科維奇自爆3年前被下毒　隔離像坐牢

▲喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇自爆在3年前遭到隔離時被飯店「下毒」。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

網壇天王「喬帥」喬科維奇(Novak Djokovic)近日接受「GQ」專訪時，重提了3年前因為未施打新冠疫苗，遭到拘留一事，甚至直指遭到當時居住的飯店餵食有毒的食物，在回到塞爾維亞後，發現體內重金屬含量極高。這番遭到「下毒」言論一出，也引發外界熱議討論。

喬科維奇接受專訪時揭露，自己2022年澳網因未接種疫苗而被拘留的種種細節，儘管被隔離在飯店房間，喬科維奇仍然為了參賽而努力訓練，包括做仰臥起坐、原地跑步等。但他說，「許多運動員也曾被要求隔離40天左右，他們也是被關在房間，但他們不是在監獄，而我就像是在監獄裡。」

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更驚人的是，喬科維奇透露，「自己在墨爾本的飯店被餵食了一些有毒的食物。當他回到塞爾維亞時，他發現他體內的重金屬含量非常高，包括鉛和汞。這是他從未告訴過任何人的事情。」

對於是否可能是食物造成中毒，喬科維奇表示，「這是唯一的可能。我回到歐洲時感到非常不舒服，病得很嚴重，像是流感，但幾天後病情變得更嚴重，讓自己不得不進行檢測。」

對於當時的爭議，喬科維奇強調，「自己從未打算讓大家知道他是否接受疫苗，也不是想偷溜進國家或規避規則。這是整件事最大的誤解，我是匿名申請，也是匿名得到豁免，並不是針對世界第一給的豁免。」

喬科維奇表示，「自己的立場跟幾年前一樣，不支持疫苗，也不反對，我只支持自由選擇對自己和自己的身體正確的東西。當有人剝奪他選擇他身體能讓什麼東西進入的權利時，這不是正確的事。」

關鍵字： 喬科維奇喬帥網球Novak Djokovic

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