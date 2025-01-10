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誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

記者杜奕君／綜合報導

本季因為大幅提升三分球投射比例，引發不小質疑抨擊的明尼蘇達灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)，10日在對上奧蘭多魔術之戰，上演一次精彩切入後戰斧劈扣技驚四座，只見蟻人完成此美技後，更是霸氣外露怒瞪對手，似乎也在向外界證明，自己依舊有實力帶隊贏球，灰狼在他轟下21分、7助攻帶領下，104比89痛宰魔術。

▲「蟻人」艾德華茲大秀暴力戰斧劈扣技驚四座。（圖／路透）

▲「蟻人」艾德華茲大秀暴力戰斧劈扣技驚四座。（圖／路透）

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灰狼今日踢館東區新興強權魔術，希望延續連勝氣勢，過去3戰可以轟下40.7分、7.4籃板、4.3助攻，每場投進7.7顆三分球的艾德華茲帶隊出擊，面對近期傷兵潮不斷的魔術，灰狼首節就建立29比18的雙位數領先優勢。

雖然艾德華茲此戰手感欠佳，但灰狼仍有鋒線悍將藍道(Julius Randle)撐場，半場打完球隊以13分穩定領先魔術。

第3節開打後，艾德華茲貢獻此戰最精彩好球，他在剩下3分19秒時，與隊友里德(Naz Reid)進行手遞手擋拆，只見艾德華茲運球兩次後就直搗對手禁區，直接騎扣魔術後衛布萊克(Anthony Black)，還製造對手犯規完成3分打。

艾德華茲進球後先是怒瞪了對手，隨後也擺出霸氣表情，似乎像在向世人宣告，自己依舊有能力靠著切入破壞力來主宰戰局。

最終在艾德華茲拿下21分、3籃板、7助攻、2抄截，藍道23分、10籃板攜手合作下，灰狼就以15分之差擊敗魔術，喜迎近期一波3連勝。

至於魔術方面，則是苦吞近5戰內第3敗，長人畢塔吉(Goga Bitadze)繳出15分、8籃板、3阻攻。

▲「蟻人」艾德華茲大秀暴力戰斧劈扣技驚四座。（圖／路透）

▲「蟻人」艾德華茲霸氣出擊，領軍灰狼戰勝魔術。（圖／路透）

關鍵字： NBA蟻人艾德華茲灰狼扣籃灌籃魔術Anthony Edwards

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