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無敵！騎士狂掃12連勝　賈蘭德轟40分、9助攻捕獵暴龍

記者杜奕君／綜合報導

擋不住的騎士！昨日才強勢中斷奧克拉荷馬雷霆的15連勝，本季聯盟龍頭克里夫蘭騎士10日「背靠背」於主場迎戰多倫多暴龍造訪，此戰騎士當家主控賈蘭德(Darius Garland)大發神威，轟下本季個人新高40分並傳出9助攻，率領騎士132比126勝出，贏得近期12連勝。

面對東區倒數第2位的暴龍，騎士開賽打來並不輕鬆，開賽暴龍在「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)領軍之下，還以33比27領先聯盟龍頭騎士。

但騎士不愧為本季聯盟龍頭，主控賈蘭德搭配雙塔莫布里(Evan Mobley)與艾倫(Jarrett Allen)出擊，騎士單節打出34比28，雙方半場打完戰成61比61局面。

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下半場開打後，暴龍靠著布薛(Chris Boucher)與新秀希德(Jamal Shead)連續三分球攻勢，一度以93比81取得雙位數領先優勢，但騎士展現強大韌性，艾倫與莫布里有效掌握禁區籃板優勢，末節騎士逐步逼近，終場前5分21秒靠著史特魯斯(Max Strus)三分球破網，騎士逆轉兩分超前。

隨後賈蘭德連續兩球強勢切入穩住陣腳，但暴龍巴瑞特(RJ Barrett)跳投命中，又將落後追近至兩分差距，終場前39.6秒賈蘭德展現大將之風飆進三分彈，隨後又罰進兩球，勝負也就此底定，最終騎士驚險在主場6分勝出，拿下12連勝。

騎士此戰以賈蘭德拿下本季個人新高40分、9助攻最佳，莫布里21分、11籃板、6助攻，艾倫18分、15籃板、3助攻、2阻攻。

暴龍方面則以巴恩斯拿下24分、10籃板、8助攻、3抄截最佳，巴瑞特20分、5籃板、5助攻，布薛23分、12籃板。

騎士贏球後，本季至今主場戰績「20勝1敗」，寫下自2016年的聖安東尼奧馬刺以來，聯盟最佳主場戰績，堪稱本季「魔鬼主場」代表。

另外，騎士打完賽季前37場戰績為33勝4敗，目前不僅持續穩居聯盟龍頭，也是史上第5佳戰績。

至於苦吞4連敗的暴龍方面，本季客場戰績來到全聯盟最差的「1勝17敗」，且球隊過去16場客場比賽就輸了15場，狀態可說相當淒慘。

▲賈蘭德狂轟本季個人新高40分，率領騎士寫下12連勝。（圖／路透）

▲賈蘭德狂轟本季個人新高40分，率領騎士寫下12連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA騎士賈蘭德12連勝Darius Garland暴龍巴恩斯

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