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快訊／周天成關鍵挑戰裁判不給　大馬公開賽惜敗止步8強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成在本屆大馬公開賽止步男單8強。（圖／路透資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球一哥周天成，10日持續在BWF超級1000系列馬來西亞公開賽男單8強登場，交手中國名將石宇奇，周天成雖然首局以16比21失守，但第2局展現霸氣一度連拿6分，隨後更戲劇性以21比19搶下此局。但關鍵第3局周天成最後關鍵球挑戰裁判拒絕，最終石宇奇21比17拿下，以總局數2比1取得4強門票。

一路過關斬將挺進本屆男單8強的周天成，過去和石宇奇對戰15次，石宇奇拿下10勝，最近一次對戰為年終賽，石宇奇以21比14、21比18直落二贏球。

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此戰開打後，首局頻繁在中前場來回，經過10度平手後，石宇奇連得5分拉開差距，雖然周天成連續兩次直線殺球還以顏色並一度追到2分差，但石宇奇加速進攻，率先逼出5個局點機會，首局以21比16先下一城。

第2局雙方依舊你來我往，面對小天犀利網前調動，石宇奇一度球拍「噴飛」，但石宇奇掌握快慢節奏變化，仍以11比10小幅領先進入技術暫停。

暫停過後石宇奇依舊穩紮穩打，但周天成帶起一波追分氣勢，連拿6分超前19比18取得領先，隨後更以20比19率先逼出局點，隨後周天成更展現精彩防守，大逆轉以21比19搶下第2局。場邊督軍的「高姐」高敏珊都開心對周天成喊出「哈雷路亞」，周天成戲劇性收下此局。

氣勢大振的周天成，在決勝第3局連續採取直線進攻，取得5比2領先，隨後周天成一次強勢殺球再度壓制石宇奇，但此時石宇奇回穩連拿6分逆轉超前，以11比7進入技術暫停。

暫停過後，周天成總算拿分，終止對手連拿6分氣勢，周天成持續以拿手直線進攻搶分，隨後更奮勇撲球成功追成12比14，但石宇奇同樣在多拍來回後直線扣殺得手。

最後石宇奇在取得3個賽末點情況下，最後一擊周天成確認為有挑戰空間，不過主審不給，認定球已經先碰到周天成，因此喊fault判分，周天成無力回天只能搖頭接受落敗，最終石宇奇就以21比17搶下勝利。

關鍵字： 周天成羽球大馬公開賽馬來西亞羽球公開賽BWF

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