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快訊／戚又仁大馬公開賽止步8強　仍創超級1000系列個人最佳成績

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲戚又仁在本屆大馬羽球公開賽男單8強止步。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

生涯首度勇闖超級1000系列男單8強的台灣好手戚又仁，10日在本屆馬來西亞羽球公開賽8強賽交手中國名將李詩灃，戚又仁開賽首局表現優異，成功控制節奏以21比14搶下首局。但李詩灃第2局回穩21比13拿下，決勝局李詩灃大爆發，最終21比7拿下晉級4強門票，戚又仁則是先盛後衰止步8強。

戚又仁今日在8強戰交手交手大會第7種子李詩灃，過去兩人3度交手，戚又仁都以輸球收場。

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但首局戚又仁不讓對手施展招牌快節奏打法，戚又仁先取得11比6領先，隨後越打越順20比14率先取得6個局點，最終21比14搶下首局。

但第2局開始，李詩灃明顯將節奏帶快，也讓戚又仁開始陷入落後苦戰，隨後戚又仁連續回球發生失誤，讓李詩灃取得7個局點優勢，最終21比13拿下，順利扳平戰局。

關鍵第3局雙方重新來過，李詩灃找到突破口，率先以11比4大幅領先進入技術暫停，隨後手豐正順的李詩灃更是連續搶分，一度以18比6徹底壓制戚又仁，隨後戚又仁用光本局兩次挑戰，李詩灃仍取得多達14個賽末點，最終21比7，總局數2比1搶下晉級4強資格。

另外，稍早台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳交手世界排名第1位的強敵，來自中國的馮彥哲、黃東萍，最終「楊胡配」以19比21、14比21敗北，本屆賽事飲恨止步8強。

關鍵字： 羽球戚又仁大馬公開賽馬來西亞羽球公開賽BWF楊博軒胡綾芳

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