找到使用說明書飆新高26分　米勒連3戰爆發成戰神定心丸

▲戰神米勒近3戰得分大爆發，也幫助球隊拿下4連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神10日在主場以97比85擊敗桃園台啤永豐雲豹，喜迎4連勝也以8勝7敗站上例行第3位。此役戰神贏球功臣首推洋將米勒(Ｍalcom Miller)，此戰他轟下本季個人新高26分外帶11籃板，單場4火鍋也展現防守威力。近3戰米勒場均可轟下22.7分、11.3籃板、1抄截、2阻攻，整體投籃命中率高達52%，也成為戰神贏球定心丸。

賽前同為3連勝的戰神與雲豹交手，近期賽程密集的戰神展現攻守俱佳表現，全場一度領先對手多達24分，其中米勒更是繳出本季個人代表作，轟下單場新高26分外帶11籃板、4阻攻，關鍵時刻屢屢建功，也替戰神在主場鎖住近期4連勝。

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事實上，開季前10戰，米勒僅有1場比賽得分達20分大關，但近3戰米勒得分都至少來到20分，且防守端也展現強大嚇阻力，成為球隊攻守兩端最可靠活棋，也讓戰神整體戰績扶搖直上。

戰神總教練許皓程賽後表示，「今天台北天氣變冷，加上近日出賽場次密集，所以讓雲豹開局有些機會。但球員表現非常棒，面臨落後或困境時，專注力拉回來很快。我們接下來該學習如何打領先球，防止對手逆轉比賽，這也是我們要持續學習成長的地方，這還不是我們最好的表現。」

此戰表現優異的米勒則說，「這幾天比賽比較多，大家都有點累，我們就是想要努力防守！打出轉換快攻優勢才能拿到分數，用身體強度壓迫對手來做好防守。」

戰神此戰的好表現，連對手雲豹教頭查爾斯也給予高度讚賞，「整體來說，戰神此戰確實表現得比我們好，過去11戰拿下8勝，確實打得很出色。」

▲許皓程認為球隊表現還能夠再更好。（圖／TPBL職籃提供）