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快訊／「米勒時間」轟26分　戰神喜迎4連勝站上例行賽第3位

▲戰神米勒、羅賓森、雷蒙恩，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神米勒拿下26分、11籃板、4阻攻率隊迎接4連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃10日晚間由兩支近況火燙，都處在3連勝的桃園台啤永豐雲豹交手地主台北台新戰神，戰神此戰展現壓倒性威力，進攻端內、外線成功串聯，前兩節更是鎖死雲豹主控高錦瑋，上半場就建立雙位數領先，末節甚至一度領先達24分之多，戰神米勒攻守俱佳砍下26分、11籃板、4阻攻，戰神97比85迎接4連勝，戰績也爬上例行賽第3位。

此戰開賽雲豹外線手感極順，團隊三分球5投4中，在克羅馬、林信寬分別拿下9分及8分帶動下，雲豹以24比18壓制戰神。

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不過戰神此戰鐵了心封鎖雲豹後場發動機高錦瑋，小高直到第2節中段才首度拿分，上半場也僅有2分進帳。

戰神在第2節尾聲時，靠著羅賓森連續禁區強攻連拿6分，包含一次精彩快攻爆扣，一度幫助球隊以16分大幅領先，半場打完戰神也以50比36壓制雲豹。

戰神上半場禁區得分以26比12壓過對手雲豹，米勒上半場拿下12分最高，錢肯尼10分次之，羅賓森則有9分、8籃板。雲豹方面以克羅馬拿下13分最佳，威廉斯10分，林信寬則有8分進帳。

▲戰神米勒、羅賓森、雷蒙恩，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神狀元雷蒙恩第3節獨拿10分，幫助球隊擴大領先差距。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，戰神狀元雷蒙恩開始飆分，在他個人獨拿10分帶動下，戰神持續擴大領先，隨後米勒也延續火燙手感持續造成破壞，戰神一度領先來到22分之多，3節打完手握75比55領先。

末節戰神持續得理不饒人，羅賓森快攻雙手爆扣，一波4比0攻勢讓球隊領先來到79比55之多，也讓急喊暫停企圖止血。王皓吉連續三分球命中讓雲豹士氣回升，高錦瑋切入得手讓雲豹追成16分落後。

此時戰神米勒再度跳出飆進三分彈穩定軍心，雲豹此時「金牌狀元」林信寬大爆發，單節三分球3投3中，終場前3分34秒幫助雲豹追成8分差。

所幸此時戰神米勒、羅賓森接連拿分穩住陣腳，雷蒙恩隨後強勢上籃又讓領先回到11分之多，雲豹此時撤下先發主力宣告比賽大勢底定，戰神就在主場迎接4連勝，戰績8勝7敗也超越高雄全家海神，站上例行賽第3位。

戰神此戰以米勒拿下26分、11籃板、4阻攻最佳，羅賓森19分、15籃板、3抄截，錢肯尼17分、雷蒙恩14分。

雲豹方面以林信寬砍進5記三分球拿下21分、5籃板、2抄截最高，克羅馬18分、6籃板、4助攻、2抄截、3阻攻，威廉斯12分、14籃板，高錦瑋14分、4籃板、6助攻。

▲戰神米勒、羅賓森、雷蒙恩，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹高錦瑋此戰攻下14分、4籃板、6助攻。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL戰神米勒雷蒙恩羅賓森雲豹高錦瑋台籃

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