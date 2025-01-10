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身陷交易傳聞我更強！　太陽畢爾狂轟全場最高25分射老鷹

記者杜奕君／綜合報導

即便近日因為身陷交易傳聞，以及是否放棄不得交易「霸王條款」成為焦點人物的，太陽砍將畢爾(Bradley Beal)10日替補繳出全場最高25分、7籃板、3抄截，加上太陽4人得分達20分，最終就在主場以123比115射下老鷹。

老鷹前役才靠著王牌主控楊恩(Trae Young)不可思義的後場超大號三分彈絕殺贏球，今日作客挑戰近6戰苦吞5敗，近況不佳的太陽，兩隊上半場火力大爆發，但老鷹靠著投進12顆三分球帶動下，半場以72比68領先。

但第3節太陽靠著板凳暴徒畢爾飆分，在他單節獨拿9分，加上一記壓哨切入得手，3節打完太陽以98比92逆轉超前。

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末節手感正燙的畢爾持續飆分，加上另一名射手艾倫(Grayson Allen)在終場前3分26秒投進三分球，幫助太陽穩住15分領先。

不過老鷹連趕10分逐步進逼，不過艾倫關鍵時刻又是上籃得手，讓太陽最終穩住勝果，以8分之差贏球止敗。

此戰太陽以畢爾拿下25分、7籃板、2助攻、3抄截最佳，杜蘭特(Kevin Durant)23分、7助攻、3阻攻，艾倫也投進5顆三分球進帳23分，「奪命書生」布克(Devin Booker)則有20分、12助攻。

輸球的老鷹雖然有7人得分達雙位數，以「鷹王」楊恩的21分、7助攻最高，但關鍵時刻無法守住太陽兇猛火力，也讓球隊苦吞近5戰內第4敗。

▲畢爾扮演板凳暴徒狂轟25分，幫助太陽主場擊敗老鷹。（圖／路透）

▲畢爾扮演板凳暴徒狂轟25分，幫助太陽主場擊敗老鷹。（圖／路透）

關鍵字： 畢爾太陽NBA老鷹楊恩Bradley Beal

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