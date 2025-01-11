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超狂！薩波尼斯單場狂抓28籃板　恐怖「雙20」率國王打爆綠衫軍

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙的沙加緬度國王，11日作客挑戰波士頓塞爾提克，陣中當家明星長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)全場砍下驚人的23分外帶28籃板，恐怖「雙20」火力，加上團隊5人合計得分上雙，最終國王以114比97大破綠衫軍主場，強勢勇奪6連勝。

▲國王薩波尼斯、代理總教練克里斯蒂。（圖／路透）

▲國王薩波尼斯單場轟下23分、28籃板恐怖數據，率隊打爆綠衫軍。（圖／路透）

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在撤換教練後，國王代理主帥克里斯蒂(Doug Christie)開啟一波連勝氣勢，此戰賽前6戰拿下5勝，此戰面對東區強權也是衛冕軍塞爾提克，開賽國王就在薩波尼斯領軍下，取得7分領先優勢。

不過塞爾提克展現王者之勢，攻守兩端都有效發揮，加上砍將布朗(Jaylen Brown)持續飆分，3節打完雙方戰成76平。

不過決勝第4節國王團隊外線大爆發，單節飆進8顆三分球，單節灌進38分的兇猛火力，最終就以17分之差打爆綠衫軍。

此戰薩波尼斯砍下驚人的23分、28籃板，迪羅臣(DeMar DeRozan)則有全隊最高24分外帶4籃板、9助攻，蒙克(Malik Monk)22分、3籃板、8助攻，攜手喜迎6連勝。

至於主場吞敗的塞爾提克方面，布朗砍下全場最高28分外帶5助攻，波辛基斯(Kristaps Porzingis)22分、10籃板、2阻攻，坦圖(Jayson Tatum)15分、12籃板、5助攻。

▲國王薩波尼斯、代理總教練克里斯蒂。（圖／路透）

▲國王代理總教練克里斯蒂上任後，率隊拉出一波6連勝。（圖／路透）

關鍵字： 薩波尼斯國王綠衫軍布朗NBADomantas Sabonis

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