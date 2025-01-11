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勇士垮了！咖哩大神柯瑞再度缺陣　溜馬哈利伯頓轟25分10助攻大勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士昨日才剛剛止敗，不料11日「背靠背」客場對上印第安那溜馬，勇士一哥「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)因為膝蓋傷勢休兵，加上格林(Draymond Green)在內的多位主力都無法出賽，溜馬王牌球星哈利伯頓(Tyrese Haliburton)轟下25分、10助攻，率領球隊以108比96擊退勇士。

▲溜馬哈利伯頓、勇士希爾德。（圖／路透）

▲溜馬哈利伯頓轟下25分、10助攻，領軍主場打爆勇士。（圖／路透）

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灣區大軍昨日好不容易靠著團隊火力止敗，但今日客場交手溜馬，當家王牌柯瑞因為膝傷高掛免戰牌，另外包括格林、威金斯(Andrew Wiggins)以及庫明加(Jonathan Kuminga)都無法出賽，也讓勇士戰力大受影響。

此戰地主溜馬以逸待勞，全場共5人得分上雙，明星主控哈利伯頓繳出25分、10助攻、3抄截，西亞卡姆(Pascal Siakam)25分、9籃板，馬瑟林(Bennedict Mathurin)則有21分、10籃板，幫助球隊最終輕鬆以12分之差贏球，豪取近期6連勝。

勇士方面，此戰以射手希爾德(Buddy Hield)拿下17分、4籃板、5助攻最佳，但勇士近4戰又輸掉3場，目前19勝19敗戰績，再度面臨勝率5成保衛戰。

▲溜馬哈利伯頓、勇士希爾德。（圖／路透）

▲勇士今日多位主力缺陣，希爾德砍下並列全隊最高17分。（圖／路透）

關鍵字： 柯瑞勇士NBA溜馬哈利伯頓希爾德

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