炸！蟻人末節爆砍20分　艾德華茲飆出41分賞巫師7連敗

記者杜奕君／綜合報導

即便前3節一度和地主華盛頓巫師呈現拉鋸苦戰，但明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在決勝期化身「第4節先生」，末節個人爆砍20分，全場轟下41分、6籃板、7助攻、3抄截，最終率領狼群以120比106攻破巫師主場，拿下近5戰內第4勝。

灰狼今日作客遠征華盛頓，面對聯盟目前墊底爐主巫師，開賽灰狼打來卻不輕鬆，半場打完灰狼僅以51比47小幅領先。

第3節巫師追分大有斬獲，本季「選秀榜眼」薩爾(Alex Sarr)頻頻得手將比分逼近，此節剩下4分2秒時，巫師一哥普爾(Jordan Poole)中距離得手，更將比分超前兩分，隨後雙方持續互換領先優勢，灰狼靠著老將康利(Mike Conley)三分彈，3節打完穩住82比79領先優勢。

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但末節灰狼王牌艾德華茲覺醒，連續三分冷箭幫助球隊再度拉開雙位數領先優勢，此節他遠投近切可說無往不利，單節個人獨拿20分的爆量演出，率領灰狼以14分之差收下勝利。

此戰灰狼5人得分達雙位數，艾德華茲轟下41分、6籃板、7助攻、3抄截、1阻攻，藍道(Julius Randle)20分、10籃板、3助攻。

苦吞7連敗的巫師方面，庫茲馬(Kyle Kuzma)拿下22分、5籃板、5助攻、3抄截，普爾20分、7籃板、4助攻、2抄截。

▲灰狼「蟻人」艾德華茲末節爆砍20分，全場轟41分賞巫師7連敗 。（圖／路透）