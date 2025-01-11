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海神4連敗大危機！　新洋將克雷格首秀球隊卻以本季最低72分吞敗

▲特攻德芬、奈森、海神克雷格、邱子軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻德芬轟下25分，率隊攻破海神主場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前一度在洋將戰力捉襟見肘的高雄全家海神，11日終於迎來新洋將克雷格加盟，不過此戰來訪的新北中信特攻展現團隊均衡戰力，全場一度領先來到20分之多，最終特攻在德芬轟下25分，奈森17分、18籃板，施晉堯、魏嘉豪各有12分貢獻下，特攻以88比72贏球，賞給海神4連敗。

賽前處於3連敗低潮的海神，今日不僅有新洋將克雷格「開箱」首秀，上季因膝傷報銷的邱子軒也在本季首度回歸上陣。

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▲特攻德芬、奈森、海神克雷格、邱子軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神新洋將克雷格「開箱」，首戰攻下17分。（圖／TPBL職籃提供）

但開賽海神卻陷入得分荒，特攻開局就打出7比0攻勢，上半場在洋將德芬獨拿15分帶動下，特攻一度手握多達20分領先，半場打完以50比34壓制地主海神。

第3節海神嘗試追分，一度追近至10分差，但特攻末節靠著奈森禁區逞威，最終就以16分之差取勝。

▲特攻德芬、奈森、海神克雷格、邱子軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲奈森貢獻17分、18籃板，成為特攻贏球功臣。（圖／TPBL職籃提供）

特攻洋將德芬此戰再度砍下全場最高25分外帶15籃板、4助攻、3阻攻，奈森17分、18籃板、4助攻、2阻攻，魏嘉豪12分、6籃板、5助攻，施晉堯也有12分進帳。

海神新洋將克雷格首度登場，拿下全隊最高17分，艾德11分、10籃板，邱子軒7分、3籃板、2抄截。

▲特攻德芬、奈森、海神克雷格、邱子軒。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神邱子軒膝傷痊癒回歸，此戰拿下7分。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 特攻德芬奈森克雷格邱子軒TPBL台籃

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