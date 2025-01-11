強勢鎖定年度MVP！　雷霆SGA狂砍39分打爆尼克

記者杜奕君／綜合報導

本季問鼎「年度MVP」聲勢極高的雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)11日率隊遠征大蘋果紐約交手尼克，此戰吉爾吉斯-亞歷山大狂轟39分，加上板凳暴徒喬(Isaiah Joe)也轟下生涯新高31分，雷霆最終126比101打爆尼克。

雖然日前「15連勝」紀錄遭到聯盟龍頭克里夫蘭騎士無情中斷，但雷霆本季依舊維持高檔表現，日前公布最新的年度MVP排行榜，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大更超越丹佛金塊「小丑」約基奇(Nikola Jokic)站上首位。

此戰前進紐約交手尼克，吉爾吉斯-亞歷山大展現強大得分爆發力，率隊上半場就建立多達27分領先特別是替補後衛喬此戰同樣打出生涯代表作，全場飆進8顆三分球，拿下31分，加上SGA單場轟下39分，兩人攜手猛飆70分，率隊以25分之差打爆尼克。

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東區排名高居第3位的尼克，此戰完全遭西區龍頭雷霆壓制，全場以主控布朗森(Jalen Brunson)砍下27分、5助攻最佳，唐斯(Karl-Anthony Towns)23分、10籃板，哈特(Josh Hart)16分、13籃板、3抄截。

雷霆目前31勝6敗，排名仍高居西區首位，至於尼克25勝14敗雖然仍穩居東區第3位，但近5戰狂吞4敗，整體狀況並不理想。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大砍下39分，領軍痛宰尼克。（圖／路透）