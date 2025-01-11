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破紀錄！林俊吉狂轟30分　夢想家痛宰國王33分

▲夢想家林俊吉、國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家林俊吉砍下30分，以33分之差痛宰聯盟龍頭國王。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃11晚間由當前例行賽排名前2位的新北國王、福爾摩沙夢想家進行交手，原本被視為一場頂尖對決戲碼，但國王卻在下半場攻守全面崩盤，夢想家當家主控林俊吉轟下賽季新高30分外帶4籃板、8助攻，最終帶領夢想家以112比79痛宰龍頭國王，單場勝分33分也創下聯盟新高紀錄。

國王今日前進中台灣踢館夢想家，此戰兩隊首節就差點爆發衝突，國王曼尼高、夢想家霍爾曼籃下卡位險爆衝突，所幸衝突並未進一步擴大。

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夢想家主控林俊吉首節就爆發砍下16分，但國王也有林書豪、林書緯以及沃許本持續搶攻，不過地主夢想家半場打完仍以55比52取得領先。

第3節夢想家除了林俊吉持續飆分，包括貝奇、高柏鎧都有所建樹，夢想家單節打出33比17猛攻，末節夢想家更是持續擴大領先超過30分，至於國王則是節節敗退，最終夢想家就以33分之差贏球。

此戰夢想家除了單場勝分33分、下半場領先對手30分都寫下聯盟新紀錄，此戰林俊吉狂轟本季個人新高30分外帶4籃板、8助攻，霍爾曼19分、7籃板，貝奇18分、9籃板。

吞下本季最慘敗的國王方面，此戰以沃許本16分、7籃板最高，林書豪13分、7助攻、2抄截。

▲夢想家林俊吉、國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王與林書豪此戰以33分之差慘敗收場。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL夢想家林俊吉國王林書豪台籃

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