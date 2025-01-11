快訊／PLG大黑馬！獵鷹勇奪4連勝　謝宗融15分15籃板打爆鋼鐵人

▲獵鷹謝宗融單場繳出15分、15籃板，幫助球隊打爆鋼鐵人。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃11日由兩支南部球隊對決，近況火燙的台南台鋼獵鷹此戰踢館高雄鋼鐵人，在第3節就取得超過20分大幅領先優勢，地主鋼鐵人僅能靠著得分王艾賽亞零星單打苦追。最終獵鷹在「本土魔獸」謝宗融繳出15分、15籃板代表作，鉑金21分、12籃板，飛雷神19分、5籃板、9助攻帶動下，以106比86痛宰鋼鐵人，也拿下一波4連勝。

賽前3連勝氣勢正旺的獵鷹，此戰開賽就全員出擊，3名洋將飛雷神、鉑金、赤崁都有所建樹，本土長人謝宗融也有分數貢獻，首節打完就以27比23領先地主鋼鐵人。

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▲獵鷹主控谷毛唯嘉此戰也有穩定貢獻。（圖／PLG職籃提供）

第2節鋼鐵人攻勢一度熄火，獵鷹趁勢打出24比10攻勢，取得18分大幅領先，半場打完獵鷹也以56比38壓制地主鋼鐵人。

下半場開打，獵鷹攻勢依舊猛烈，得分之鑰飛雷神頻頻強攻，領先一度擴大超過20分，但鋼鐵人艾賽亞此節末段單打追分，但3節打完獵鷹仍以82比65穩定領先。

末節獵鷹主控谷毛唯嘉三分冷箭命中，又讓獵鷹回到20分穩定領先，隨後謝宗融持續鞏固禁區，呂冠霆也有單節8分貢獻，最終獵鷹就以20分之差贏球，拿下近期4連勝。

此戰獵鷹6人得分上雙，以鉑金21分、12籃板最高，飛雷神19分、5籃板、9助攻，謝宗融15分、15籃板，谷毛唯嘉也有13分、5助攻進帳。

主場慘敗20分的鋼鐵人方面，艾賽亞仍勇冠三軍拿下36分、5籃板、5助攻，陳范柏彥14分，喬迪則是13分、11籃板。

▲鋼鐵人得分王艾賽亞單場狂砍36分，依舊無法阻止球隊慘敗結果。（圖／PLG職籃提供）