50分先生回來了！　魔術班凱羅復出首戰爆砍34分7籃板

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季開打後第4戰，就以「單場50分」技驚四座，奧蘭多魔術當家王牌前鋒班凱羅(Paolo Banchero)隨後卻在僅出賽5戰後，就遭遇右側斜腹肌撕裂的嚴峻傷勢，一路缺陣休兵至今，但11日班凱羅主場復出迎戰強敵密爾瓦基公鹿，全場轟下34分、7籃板、3助攻、2抄截、1阻攻表現亮眼，可惜球隊以3分之差惜敗，但班凱羅顯然已經證明自己將徹底健康回歸。

魔術本季一躍成為東區新興強權，身為陣中看板球星的班凱羅，在開季不久就以單場50分的驚人表現，讓世人見識到自己的無窮潛力，雖然因腹部傷勢休養超過兩個月時間，但今日回歸首戰，班凱羅就以21投11中，包含三分球8投5中的表現，狂砍34分、7籃板、3助攻、2抄截、1阻攻。

這位年僅22歲的魔術看板球星表示，「我的情緒一直都很穩定，雖然從我開始打球，就沒有因傷錯過這麼久的賽程。」

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不過在班凱羅缺陣期間，魔術仍穩住東區第5名席位，對此他讚揚隊友表示，「整個團隊都信任彼此，大家都在為某一個時刻做好準備，每場比賽都有不同的人能夠跳出來，這無疑將幫助我們變得更好。」

班凱羅目前賽季場均能攻下29.8分、8.5籃板、5.2助攻，整體投籃命中率來到5成，三分球也有高達4成水準，魔術目前22勝18敗，與第4名的公鹿暫時沒有勝差，仍有機會排名向前邁進。

▲魔術王牌球星班凱羅因傷休養超過兩個月，復出首戰就爆砍34分。（圖／路透）