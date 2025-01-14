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格林猛砍平生涯最高42分還有致勝上籃　火箭驚險4連勝

記者杜奕君／綜合報導

本季異軍突起，成為NBA西區新興強權的休士頓火箭，14日主場迎戰曼菲斯灰熊，火箭陣中砍將格林(Jalen Green)狂轟追平生涯單場最高的42分，包含終場前33.8秒關鍵致勝上籃，最終火箭就以120比118擊敗灰熊，喜迎一波4連勝，灰熊則是吞下近6戰內第4敗。

火箭、灰熊兩支西區年輕勁旅對決，此戰兩隊自開賽就殺得難分難解，上半場打完作客的灰熊僅以60比57小幅領先。

但地主火箭靠著格林飆分苦追，加上內線支柱森根(Alperen Sengun)以及防守大鎖湯普森(Amen Thompson)都有強勢表現，火箭在決勝期一波16比2攻勢逆轉超前，包含終場前33.8秒格林的關鍵致勝上籃。

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最後關頭，火箭湯普森先是兩罰俱中穩住3分領先，但隨後灰熊王牌主控莫蘭特(Ja Morant)卻是要命兩罰不進，灰熊只能再度啟用犯規戰術，但湯普森同樣兩罰穩穩命中鎖住勝果，最終火箭就以兩分之差力克灰熊。

此戰火箭以格林18投13中，包含11罰全進，砍下追平生涯最高42分外帶3籃板、4助攻最佳，湯普森19分、14籃板、4助攻、2抄截、5阻攻，森根則有17分、8籃板、5助攻、3抄截。

至於兩分飲恨的灰熊方面，莫蘭特雖然攻下29分、4籃板、4助攻，班恩(Desmond Bane)則射下25分，小傑克森(Jaren Jackson Jr.)17分、3助攻、3抄截。

火箭贏得4連勝後，目前戰績26勝12敗排名高居西區第2位，至於灰熊則是25勝15敗，排名緊追在後。

▲火箭格林對上灰熊之戰，砍下追平個人生涯最高的42分並領軍4連勝。（圖／路透）

▲火箭格林對上灰熊之戰，砍下追平個人生涯最高的42分並領軍4連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA格林火箭莫蘭特灰熊

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