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好慘！勇士又吞2連敗　柯瑞砍26分卻不敵暴龍板凳奇兵

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士14日踢館挑戰多倫多暴龍，本季狀態起伏不定的灣區大軍再度面臨苦戰，即便當家球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)全場狂轟26分、7籃板、7助攻，但暴龍替補長人布薛(Chris Boucher)扮演板凳暴徒，末節獨拿17分，全場18分、7籃板，硬是幫助暴龍104比101逆轉贏球，賞給勇士難堪2連敗。

▲勇士柯瑞、暴龍布薛 。（圖／路透）

▲勇士柯瑞砍下26分，但球隊又在末節遭對手翻盤吞敗 。（圖／路透）

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勇士今日再度面臨傷兵考驗，包括格林(Draymond Green)以及庫明加(Jonathan Kuminga)皆高掛免戰牌，讓前場戰力面臨不小考驗。

開賽暴龍靠著「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)領軍出擊，上半場打完還以52比50小幅領先來訪勇士。

但勇士在第3節順利逆轉比分，不過末節暴龍板凳奇兵布薛殺出，單節個人獨拿17分，帶動暴龍一波強勢反擊，艾格巴吉(Ochai Agbaji)終場前39.8秒灌籃得手，更讓暴龍手握3分領先。

隨後勇士先是威金斯(Andrew Wiggins)嘗試三分球追平落空，但暴龍進攻端同樣失手，勇士終場前3.8秒部署戰術，但希爾德(Buddy Hield)終場前1.4秒三分球出手再度落空，勇士最終就以3分之差飲恨吞下2連敗。

此戰暴龍團隊多點開花，共6人得分達雙位數，巴恩斯拿下23分、8籃板、6助攻、2抄截、2阻攻表現全面，布薛18分、7籃板，主戰長人波圖爾(Jakob Poeltl)13分、13籃板。

至於飲恨輸球的勇士方面，柯瑞拿下全場最高26分外帶7籃板、7助攻，威金斯貢獻20分，勇士輸球後勝率跌破5成，目前19勝20敗排名已經滑落至西區第11位。 

▲勇士柯瑞、暴龍布薛 。（圖／路透）

▲暴龍布薛末節獨拿17分，幫助球隊逆轉勝勇士 。（圖／路透）

關鍵字： 柯瑞勇士NBA暴龍Stephen Curry

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