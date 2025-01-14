UBA世新女籃6人撐全場奪勝　搭上6強末班車

▲世新女籃在本季兵源不足情況下，仍順利搭上6強末班車。（圖／大專體總提供）

文／中央社

人手不足的世新大學今天在大專籃球聯賽（UBA）女子組預賽，出戰台師大一役，靠著6名球員撐完全場，最終以62比60擊敗台師大，搭上晉級6強末班車。

世新女籃在上季完成5連霸後，原先教頭何正峰改執教中信學院，部分球員也跟隨其腳步，世新本季改由林紀妏執掌兵符，在僅註冊9名球員情況下，也考驗林紀妏的帶兵能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

UBA公開女一級預賽今天在台灣師範大學展開最後1天賽程，美和科大先是擊敗佛光大學，搶下第5張晉級門票，而世新大學面對台師大一役，若能「自助」搶勝，將能直接前進6強複賽。 世新前3節結束還領先6分，決勝節台師大緊追不捨，靠著林佳蓉最後24秒連續飆進2顆三分球，追成僅剩1分差。

世新的游沁樺倒數10.9秒2罰全中，追加保險分，而台師大林品妤隨後雖獲得2罰機會，在罰進第1球後，第2罰想要故意不進，球卻未碰到籃框，錯失逆轉契機。 世新全場僅派6名球員，游沁樺、蔡佑蓮撐起球隊進攻火力，各得20分、17分。

總教練林紀妏接受中央社訪問時表示，今天球隊除了重點看防台師大主力林佳蓉外，在進攻端每名球員都有發揮，「這場勝利是大家一起拚來的。」

談到中鋒陳游芷瑄日前比賽傷了右膝，林紀妏表示，目前還在等待MRI（磁振造影）檢查，待報告出爐後，再決定要採取保守治療或直接開刀。

世新今天加入台師大、中信學院、文化大學、佛光大學、美和行列，搭上晉級列車，後續6強複賽2月15日起將移師板橋體育館進行，將決定哪4支隊伍能前進台北小巨蛋。

距離複賽還有1個月時間，林紀妏表示，由於世新球員人數少，連全場5對5都無法打，希望這段時間能尋找與其他球隊合訓機會。