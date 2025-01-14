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新北國王上半季戰績火燙　毛加恩：球員專注比賽沒有場外紛擾

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／新北國王提供）

▲新北國王總經理毛加恩認為本季團隊更專注於場上，避免了場外紛擾。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王開季至今打出11勝4敗，排名高居TPBL職籃例行賽龍頭，14日國王球團特別舉行媒體球敘，球隊總經理毛加恩親自下場，與籃球媒體記者球場上過招。談到上半季團隊戰績在全聯盟獨走，毛加恩直言，「過去幾季，球隊確實出現一些場外紛擾，但這個賽季整個團隊都更專注在比賽上，因此才能有穩定好表現。」

國王上個賽季雖然拿下隊史在PLG職籃首冠，但整個賽季卻是「場外風波」不斷，屢屢躍上媒體版面，負面狀況一度成為團隊燙手山芋。

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不過本季加入TPBL職籃陣營後，國王在本土、洋將戰力都更加成熟穩定，開季至今無論TPBL或是東超聯賽整體表現都相當不錯，有機會朝「單季雙冠」目標邁進。

毛加恩今日在與媒體球敘時就表示，「上季確實有一些場外紛擾，讓球員沒辦法專注在比賽本質上，雖然最後拿到冠軍，但中間確實花了不少時間來將戰力整合到位。」

「但本季全隊上下都更成熟、專注，也知道如何在高強度的賽事中調整身心狀態，團隊氣氛也變得更好，目前需要的就是幾名新洋將加入後，如何和原有團隊達成更好的默契與化學效應。」

另外，國王目前雖然戰績高居聯盟龍頭，但與排名第2位的福爾摩沙夢想家並無勝差，因此本周日(19日)作客挑戰新竹御嵿攻城獅之戰，國王在農曆年前封關戰只要贏球，就能確定在上半季暫居龍頭。

毛加恩透露，「因為比賽勝負，會影響後續全隊年假的長短，因此這場比賽相信球員們依舊會全力以赴，不過團隊的下半季目標，確實希望讓更多年輕球員能夠進入輪換陣容，增添更多可用之兵。」

▲新北國王林書豪、李愷諺、林書緯、毛加恩、QUEENS啦啦隊。（圖／國王提供）

▲新北國王目前戰績高居聯盟例行賽第1位。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王毛加恩TPBL台籃

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