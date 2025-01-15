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太狂！雷霆「19戰18勝」　王牌SGA轟32分賞七六人3連敗

記者杜奕君／綜合報導

西區龍頭奧克拉荷馬雷霆，15日遠征費城交手七六人，此戰七六人雖然明星3巨頭全數缺陣，但替補球員一度打出佳作，緊咬4分差不放，不過末節雷霆一波20比5猛攻，在王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場32分、9助攻、2抄截帶動下，雷霆最終118比102贏球拿下3連勝，七六人則苦吞3連敗。

勢如破竹的雷霆，今日前進友愛之邦希望延續連勝氣勢，對手七六人此戰則是傷兵滿滿，包括「大帝」恩比德(Joel Embiid)、喬治(Paul George)以及馬克西(Tyrese Maxey)全數高掛免戰牌，也讓團隊戰力面臨嚴峻考驗。

不過七六人的替補群卻表現相當出色，雖然首節就陷入多達16分落後，但第3節卻是一波38比29猛攻，亞布塞萊(Guerschon Yabusele)禁區連續積極拚搶建功，讓落後縮小來到6分差。

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末節七六人持續追分，老將射手戈登(Eric Gordon)三分彈破網，一度讓球隊追到87比91，但雷霆此時回神，吉爾吉斯-亞歷山大有效掌控節奏下，團隊打出20比5猛攻，瞬間又將領先擴大來到19分之多，比賽勝負也就此底定，最終雷霆以16分之差擊敗損兵折將的七六人。

雷霆在15連勝終止後，近期又拿下3連勝，近19戰狂取18勝狀態火燙，此戰球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大狂砍32分、3籃板、9助攻、2抄截，威廉斯(Jalen Williams)24分、4籃板、6助攻、3抄截。

吞下3連敗的七六人方面，艾德華茲(Justin Edwards)替補打出代表作，全場25分、6籃板、4助攻，亞布塞萊17分、7籃板、4助攻是先發球員表現最優異者。

目前雷霆33勝6敗持續穩居西區第1位，且有機會「超車」克里夫蘭騎士成為全聯盟例行賽龍頭。至於七六人目前則為15勝23敗，排名東區第11位，與附加賽之路正漸行漸遠。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大轟下32分，賞給七六人3連敗。（圖／路透）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大轟下32分，賞給七六人3連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大七六人Shai Gilgeous-Alexander

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