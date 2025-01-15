鷹王大戰奪命書生！　楊恩狂轟本季新高43分射下太陽

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽15日遠征亞特蘭大交手老鷹，巧合的是雙方都面臨「5成勝率保衛戰」，此戰兩邊王牌球星都上演飆分秀，太陽「奪命書生」布克(Devin Booker)狂砍35分、5籃板、5助攻、3抄截，但「鷹王」楊恩(Trae Young)更猛，全場狂砍本季個人新高43分外帶3籃板、5助攻、3抄截，率領老鷹122比117撂倒太陽。

賽前兩隊戰績同為19勝19敗，此戰只要輸球勝率就將跌破5成大關，開賽兩軍就上演飆分戲碼，太陽雙星布克、杜蘭特(Kevin Durant)都有出色發揮，但老鷹在楊恩領軍下，半場打完仍以64比56領先。

但太陽第3節靠著杜蘭特連續強勢單打，一度逆轉取得9分超前，所幸地主老鷹頂住壓力，逐步收復失土，3節打完又回到兩分超前。

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末節雙方持續拉鋸激戰，但終場前1分28秒楊恩飆進超遠三分彈，讓老鷹拉開8分領先，隨後太陽雖然靠著布克三分冷箭追近到5分差，但最後關頭楊恩又是4罰3中鎖住勝果，最終老鷹就以5分之差驚險收勝。

此戰楊恩31投13中，外帶14罰11中，砍下本季個人新高43分外帶3籃板、5助攻、3抄截，奧康古(Onyeka Okongwu)替補同樣打出代表作，全場砍下22分、21籃板的「雙20」數據演出。

太陽方面，除了布克繳出35分、5籃板、5助攻、3抄截，杜蘭特31分、8籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，但球隊輸球後戰績來到19勝20敗，勝率再度跌破5成大關。

▲老鷹楊恩轟下本季個人新高43分，主場擊退太陽保住5成勝率。（圖／路透）