喬科維奇打破費德勒神紀錄　生涯第430場大滿貫會內賽出賽奪勝

▲喬科維奇勇闖澳網男單32強，也超越費德勒成為參與史上最多場次大滿貫會內賽好手。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

網壇永遠的天王「喬帥」喬科維奇(Novak Djokovic)15日持續在2025年澳洲網球公開賽男單賽事登場亮相，名列大會第7種子的他，次輪碰上葡萄牙選手法里亞(Jaime Faria)，喬科維奇最終經歷4盤激戰後，順利以6比1、6比7（4比7）、6比3、6比2擊敗對手。另外，這也是他生涯第430場大滿貫會內賽，正式超越退役名將「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，成為公開賽歷史第一人。

喬科維奇在世界排名第7，他已經在澳網奪下過10座冠軍。首輪對戰美國19歲新星巴薩瓦雷迪時，他經過4盤的苦戰，最終逆轉勝出。次輪對戰21歲的葡萄牙新星法里亞，這是他們兩人的首次交手。

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首盤比賽中，雙方前兩局各自保發，但喬科維奇隨後兩度攻破法里亞的發球局，連下5局壓制對手，首盤以6：1輕鬆取勝。次盤雖然喬科維奇一度2比1領先，但隨後卻連丟4局陷入2比5落後，最終在搶7大戰中以4比7落敗，戰局被對手以7比6扳平。

第三盤，前4局雙方各自保發戰成2比2平手，但喬科維奇重整旗鼓，連保帶破再保，取得5比2領先優勢。雖然法里亞第8局成功保發，但還是被喬科維奇以6比3拿下。

決勝第四盤，喬科維奇開局就連破帶保取得2比0領先，接下來完全不給對手任何機會，以6比2強勢勝出，成功闖進澳網男單32強。他的下一個對手將是捷克26種子馬哈奇。

此役，喬科維奇再度締造兩項超狂紀錄。除了超越費德勒的大滿貫會內賽場次紀錄，他在澳網的勝場數也達到96場，追平法網紀錄。

▲喬科維奇參與430場大滿貫會內賽，獨居史上首位。（圖／路透）