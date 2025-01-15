快訊／「努利」搶救攻城獅！　前NBA戰將加盟風城

▲攻城獅迎來全能鋒線洋將 「進攻發動機」努利正式加盟。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

近期苦吞5連敗，目前以3勝12敗在TPBL職籃例行賽排名墊底的新竹御嵿攻城獅，15日再度宣布新洋將「努利」（Landers Nolley）加盟，這位過去曾在NBA賽場留下場均8分、2.2籃板，身高198公分的搖擺人悍將，將有機會在本周末主場2連戰披掛上陣效力，希望替風城軍團成功止敗。

新竹御嵿攻城獅球團今（15）日宣布洋將努利正式加盟。努利現年24歲，身高198公分、體重99公斤，場上位置為前鋒，他將披上1號戰袍。努利來自美國亞特蘭大，NCAA時期曾效力於維吉尼亞理工大學、曼菲斯大學、辛辛那提大學，NCAA D1場均能攻下14分、5籃板、2.4助攻，三分球命中率達37％。

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自辛辛那提大學畢業後，努利投入該屆NBA選秀會雖未獲親睞，但以自由球員身份加盟紐奧良鵜鶘隊，在NBA留下5場出賽記錄，場均拿下8分2.2籃板。努利於23-24賽季先是在NBA G-League代表伯明罕中隊（Birmingham Squadron）出賽，平均貢獻15分、5.5籃板、3.5助攻，接著展開他的旅外生涯，先是效力於委內瑞拉職業籃球聯賽，接著轉戰希臘甲級籃球聯賽。努利在24-25賽季效力於希臘甲級籃球聯賽Aris Midea Thessaloniki，場均貢獻17分5.3籃板3.9助攻，三分球命中率達36%。

張樹人總經理表示，「努利從NCAA時期就具備優異的外線能力，除了有好的手感外，也能命中遠距離三分球。且在進軍職業舞台後也展現不錯的進攻發動能力，攻擊技巧非常全面，是位很棒的終結者。除此之外，他具備208公分的臂展，也能在防守端有所貢獻。期待在他加盟後，能適時扛起進攻發動機重任，幫助球隊在進攻端更有威脅性。」

談到未來努利在攻城獅團隊的定位，威森總教練認為，「依照目前我們想打造的快速團隊球風，會將他定位在前鋒搖擺人，除了能自己創造攻擊機會，也能為射手群製造更好的出手空間！」努利已於上週抵達臺灣，並投入團隊訓練，最快將於本週末在攻城獅主場「VERVE風城物語主題週」初登場。

攻城獅球團特別為他取了「努利」中文名字，希望他能保持「努力不懈」的打球風格。談到自己的中文名字，努利開心的說，「我非常喜歡人生第一個中文名字，而且跟我打球的風格很吻合，我會繼續努力，全力幫助球隊拿下每一場勝利。」

同時，努利也是攻城獅隊史最年輕的洋將，努利表示，「目前我們戰績不是很好，我希望能為球隊帶來更多能量，我們要一直保持對勝利的渴望！」

