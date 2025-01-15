「藍箭俠」莫瑞猛飆45分宰獨行俠　上半場轟32分還破生涯新高

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊15日作客交手達拉斯獨行俠，本季狀態起伏不定而飽受批評的金塊明星主控「藍箭俠」莫瑞(Jamal Murray)得分大爆發，上半場就打破個人半場生涯新高32分，全場貢獻45分、6助攻，加上王牌球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)10分、14籃板、10助攻大三元，金塊118比99大勝獨行俠。

獨行俠今日迎回傷癒的明星主控厄文(Kyrie Irving)，不料主戰長人里夫利2世(Dereck Lively II)首節僅打3分56秒就因為腳踝扭傷不克再戰，也讓獨行俠戰力又面臨空缺。

反觀金塊首節就手感發燙，主控莫瑞三分球連發前7投5中，帶領金塊打出27比12猛攻，在他首節狂砍19分帶領下，金塊以36比21取得雙位數領先。

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第2節金塊持續擴大領先超過20分，莫瑞持續強勢表現，上半場打完就轟下驚人的32分，刷新個人生涯半場新高得分，在他強勢發揮下，金塊半場打完以71比45持續壓制獨行俠。

下半場開打後，金塊攻勢持續不鬆懈，領先幅度一度來到31分之多，當家球星約基奇更在此節還沒結束，就完成大三元數據。雖然末節獨行俠一度打出12比2反擊，將落後縮小至14分，但隨後追分卻又欲振乏力，最終金塊就以19分之差贏球。

金塊此戰以莫瑞大爆發表現最佳，全場他26投18中，砍下45分、6助攻、2抄截，至於約基奇上場僅28分56秒，就寫下10分、14籃板、10助攻的大三元數據。

另外值得一提的是，約基奇生涯僅用709場例行賽出賽，就累積達標「15000分、7500籃板、5000助攻」，正式超越波士頓塞爾提克傳奇球星「大鳥」博德(Larry Bird)的799場，成為聯盟史上最快速達成此里程碑好手。

至於主場慘敗的獨行俠方面，厄文因傷缺陣近兩周後，復出首戰拿下11分、4籃板、4抄截，湯普森(Klay Thompson)則僅有8分進帳。

▲金塊主控莫瑞全場狂轟45分，徹底打爆獨行俠。（圖／路透）