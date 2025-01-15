運動雲

>

「藍箭俠」莫瑞猛飆45分宰獨行俠　上半場轟32分還破生涯新高

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊15日作客交手達拉斯獨行俠，本季狀態起伏不定而飽受批評的金塊明星主控「藍箭俠」莫瑞(Jamal Murray)得分大爆發，上半場就打破個人半場生涯新高32分，全場貢獻45分、6助攻，加上王牌球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)10分、14籃板、10助攻大三元，金塊118比99大勝獨行俠。

獨行俠今日迎回傷癒的明星主控厄文(Kyrie Irving)，不料主戰長人里夫利2世(Dereck Lively II)首節僅打3分56秒就因為腳踝扭傷不克再戰，也讓獨行俠戰力又面臨空缺。

反觀金塊首節就手感發燙，主控莫瑞三分球連發前7投5中，帶領金塊打出27比12猛攻，在他首節狂砍19分帶領下，金塊以36比21取得雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2節金塊持續擴大領先超過20分，莫瑞持續強勢表現，上半場打完就轟下驚人的32分，刷新個人生涯半場新高得分，在他強勢發揮下，金塊半場打完以71比45持續壓制獨行俠。

下半場開打後，金塊攻勢持續不鬆懈，領先幅度一度來到31分之多，當家球星約基奇更在此節還沒結束，就完成大三元數據。雖然末節獨行俠一度打出12比2反擊，將落後縮小至14分，但隨後追分卻又欲振乏力，最終金塊就以19分之差贏球。

金塊此戰以莫瑞大爆發表現最佳，全場他26投18中，砍下45分、6助攻、2抄截，至於約基奇上場僅28分56秒，就寫下10分、14籃板、10助攻的大三元數據。

另外值得一提的是，約基奇生涯僅用709場例行賽出賽，就累積達標「15000分、7500籃板、5000助攻」，正式超越波士頓塞爾提克傳奇球星「大鳥」博德(Larry Bird)的799場，成為聯盟史上最快速達成此里程碑好手。

至於主場慘敗的獨行俠方面，厄文因傷缺陣近兩周後，復出首戰拿下11分、4籃板、4抄截，湯普森(Klay Thompson)則僅有8分進帳。

▲金塊主控莫瑞全場狂轟45分，徹底打爆獨行俠。（圖／路透）

▲金塊主控莫瑞全場狂轟45分，徹底打爆獨行俠。（圖／路透）

關鍵字： NBA莫瑞藍箭俠金塊約基奇厄文獨行俠Jamal Murray

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

蜘蛛人首節爆發砍19分　米歇爾轟35分9籃板斬斷溜馬6連勝

蜘蛛人首節爆發砍19分　米歇爾轟35分9籃板斬斷溜馬6連勝

快訊／「努利」搶救攻城獅！　前NBA戰將加盟風城

快訊／「努利」搶救攻城獅！　前NBA戰將加盟風城

鷹王大戰奪命書生！　楊恩狂轟本季新高43分射下太陽

鷹王大戰奪命書生！　楊恩狂轟本季新高43分射下太陽

太狂！雷霆「19戰18勝」　王牌SGA轟32分賞七六人3連敗

太狂！雷霆「19戰18勝」　王牌SGA轟32分賞七六人3連敗

SBL又傳嚴重漏判！　台銀主帥程恩傑發聲盼快有合理機制

SBL又傳嚴重漏判！　台銀主帥程恩傑發聲盼快有合理機制

新北國王上半季戰績火燙　毛加恩：球員專注比賽沒有場外紛擾

新北國王上半季戰績火燙　毛加恩：球員專注比賽沒有場外紛擾

UBA世新女籃6人撐全場奪勝　搭上6強末班車

UBA世新女籃6人撐全場奪勝　搭上6強末班車

毛加恩「一日限定」復出了！　新北國王媒體球敘大秀全能身手

毛加恩「一日限定」復出了！　新北國王媒體球敘大秀全能身手

格林猛砍平生涯最高42分還有致勝上籃　火箭驚險4連勝

格林猛砍平生涯最高42分還有致勝上籃　火箭驚險4連勝

「本土魔獸」再現！　謝宗融繳雙15數據奪單周最佳球員

「本土魔獸」再現！　謝宗融繳雙15數據奪單周最佳球員

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

熱門新聞

巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的

經典賽資格賽35人名單微調　9名旅外投手、捕手再加1名

佐佐木朗希若加盟道奇 外媒：可能成為最大反派？

捨美職選日職！火球男張峻瑋曝加盟軟銀背後原因　孫易磊給建議

巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己　表明不會再與邁阿密簽約

「大谷接班人」加盟運動家　森井翔太郎簽約金是日職首輪的2.3倍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴黎奧運獎牌掉色嚴重　破百人要求更換

2資格賽35人名單微調　9旅外、4捕手

3佐佐木若加盟道奇 恐成最大反派

4捨美職選日職！張峻瑋曝原因

5巴特勒「當面」要求熱火總裁交易自己

最新新聞

1陳傑憲談王柏融辭退經典賽資格賽

2藍箭俠莫瑞飆45分　金塊痛宰獨行俠

3林立羨慕陳子豪天價　謹慎看待明年FA

4桃園棒球教父號召捐贈！380萬助選手

5騎士米歇爾轟35分復仇　斷溜馬6連勝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366