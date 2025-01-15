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蜘蛛人首節爆發砍19分　米歇爾轟35分9籃板斬斷溜馬6連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA本季戰績位居龍頭的克里夫蘭騎士，15日作客交手印第安那溜馬，騎士靠著當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)首節大爆發獨拿19分，全場貢獻35分、9籃板、3助攻、2抄截，加上另一位明星控衛賈蘭德(Darius Garland)24分、7籃板，莫布里(Evan Mobley)22分、13籃板，騎士127比117成功復仇斬斷溜馬6連勝。

前天對上溜馬，騎士意外12連勝遭到終結，今日兩隊再度交鋒，騎士開賽就展現強大復仇心態，一哥米歇爾首節狂轟19分，帶領騎士取得7分領先優勢。

但溜馬此戰賽前處於6連勝高峰，團隊士氣極高，主力前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)領軍追分，半場打完騎士僅剩下1分領先優勢。

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下半場開打後，騎士主戰長人莫布里開始發威，第3節個人獨拿13分進帳，再度幫助球隊拉開雙位數領先優勢，主控賈蘭德在末節同樣有精彩表現，單節也轟下13分，騎士最終10分之差收下勝利。

此戰騎士全場以米歇爾35分、9籃板、3助攻、2抄截最佳，這也是他相隔4場後，個人得分再度突破20分大關，可說正式擺脫低潮。另外賈蘭德則拿下24分、7助攻，莫布里22分、13籃板，3人聯手捍衛球隊勝果。

6連勝破功的溜馬方面，明星主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)此戰缺陣情況下，西亞卡姆拿下全隊最高23分外帶7籃板、4助攻，馬瑟林(Bennedict Mathurin)則有19分進帳。

騎士此戰贏球後，本季至今客場戰績來到14勝3敗，同樣是全聯盟最佳，整體表現可說相當亮眼。

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾爆砍35分，率隊斬斷溜馬6連勝。（圖／路透）

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾爆砍35分，率隊斬斷溜馬6連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA騎士米歇爾賈蘭德溜馬

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