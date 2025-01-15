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海神「小雞」發威　克雷格23分10籃板6助攻終結戰神4連勝

▲海神克雷格，戰神雷蒙恩、艾力克。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神「小雞」克雷格打出來台代表作，領軍斬斷戰神4連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年至今還未嘗敗績，近期拉出4連勝站上例行賽第3位的台北台新戰神，15日南下港都交手高雄全家海神，海神只要贏球就能重回排名第3位情況下，開賽就打出領先氣勢，在克雷格全場23分、10籃板、6助攻、3抄截、2阻攻全能秀帶動下，海神最終以98比76大勝，戰績再度超車戰神，重新站上例行賽第3位。

開賽海神打出11比4開局領先，但隨後戰神甦醒開始追分，不過首節兩隊手感都呈現低迷，地主海神以19比16小幅領先。

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第2節海神新洋將，綽號「小雞」的克雷格三分彈命中，個人連拿12分，帶起海神一波17比4猛攻，領先一度來到36比20，但戰神展現韌性由雷蒙恩、米勒帶頭追分，一度將差距縮小至10分，但半場打完海神仍以50比36取得雙位數超前。

第3節海神雖然持續穩住領先優勢，但戰神靠著米勒、艾力克不斷緊咬至7分，但此節終了前4分43秒時，艾力克又遭吹違反運動道德犯規，單場累積兩次奪權出場。

隨後戰神雖然將比數縮小至6分，但海神吳曉謹底線三分彈適時止血，三節打完海神仍穩住11分領先。

末節海神持續拉開領先差距，克雷格妙傳助攻摩爾斯完成空中接力雙手爆扣，海神氣勢大振又取得17分大幅領先，最後關頭克雷格又是連續單打持續拉開領先優勢，胡瓏貿最後關頭三分彈臨去秋波，最終海神就以22分之差大勝。

海神全場以克雷格23分、10籃板、6助攻、3抄截、2阻攻表現最佳，摩爾斯20分、10籃板，艾德13分、15籃板，胡瓏貿12分、6籃板。

4連勝遭終結的戰神方面，米勒16分、13籃板，艾力克14分、9籃板，羅賓森13分、7籃板，本土球員則以雷蒙恩的9分最高。

▲海神克雷格，戰神雷蒙恩、艾力克。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神此戰以選秀狀元雷蒙恩拿下9分為本土最高。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL海神克雷格戰神台籃

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