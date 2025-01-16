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快訊／拚冠軍獎金100萬美金！　東超4強決賽確定澳門開打

▲EASL東超籃球聯賽最終4強戰，確定將在澳門舉行。（圖／東超提供）

▲EASL東超籃球聯賽最終4強戰，確定將在澳門舉行。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

EASL東超籃球聯賽，本季台灣職籃共有新北國王、桃園璞園領航猿兩支球隊參賽，目前整體表現也相當出色。東超官方也正式公佈這個賽季最終4強比賽場地，將確定落腳澳門新濠影滙，比賽時間為3月7日、9日，爭取總冠軍及高達100萬美金(約3290萬台幣)的冠軍獎金。

3月7日（星期五），四強賽隊伍將展開準決賽的激烈角逐，勝出的兩隊將於3月9日（星期日）爭奪冠軍頭銜，敗隊則將競爭季軍名次，門票將於2月7日中午12點開賣。

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總冠軍隊伍將贏得100萬美元獎金，亞軍獎金為50萬美元，季軍則可獲得25萬美元。 此次歷史性賽事將於新濠國際旗下的新濠影滙綜藝館舉行。

東超最終四強賽確定將在澳門新濠影滙舉辦，EASL 首席執行官李小龍(Henry Kerins)表示，「東超非常高興宣布 2025 年東超終極四強賽將在澳門特別行政區舉行，這一里程碑顯示了我們對該地區的深厚承諾，也再次證明了高品質籃球賽事能夠推動經濟增長、文化活力和社區參與。憑藉現代化基礎設施和熱情的球迷群體，澳門成為舉辦此高規格賽事的理想地點，我們期待這項賽事為該地區帶來蓬勃生機。」

經歷了成功的首個賽季後，東超正準備進一步鞏固其作為亞洲頂級籃球聯賽的地位，並再次為地區冠軍隊伍，持續推動東超成為亞洲籃球年度冠軍的定義力量。

台灣兩支本季參賽隊伍方面，目前領航猿以3勝1敗在A組排名第2位，仍有機會爭取分組首位出線晉級4強，至於新北國王目前2勝2敗暫居B組第3位，也在為4強資格持續努力。

▲EASL東超籃球聯賽最終4強戰，確定將在澳門舉行。（圖／東超提供）

▲澳門新濠影滙綜藝館將成為本賽季東超最終4強比賽場館。（圖／東超提供）

關鍵字： 東超聯賽EASL台籃桃園璞園領航猿新北國王

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