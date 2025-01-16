中華隊67位選手創新高　2025年亞洲冬季運動會誓師出擊

▲2025年亞洲冬季運動會誓師出擊，中華隊67位選手創史上新高。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／台北報導

中華奧會與教育部體育署16日舉行2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會代表團授旗典禮，由教育部次長張廖萬堅親臨主持授旗，為即將出征2025年第9屆亞洲冬季運動會的選手們加油打氣。本屆代表團規模創歷史新高，共派出67名選手（男38人、女29人）參加冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰（競速、短道競速、花式）及滑雪（阿爾卑斯式、越野）等5種運動的競賽，加上教練與工作人員，總人數達110人，展現出我國冬季運動穩定成長的成果。

第9屆亞洲冬季運動會將於2025年2月7日至14日在中國哈爾濱舉行，賽事涵蓋冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰、滑雪及登山滑雪等6大運動，共計64個競賽項目。哈爾濱曾於1996年承辦第3屆亞洲冬季運動會，本次為該市第二度舉辦此項賽會。

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▲教育部次長張廖萬堅親自主持授旗典禮。（圖／中華奧會提供）



目前，中華台北代表團所有選手及教練正全力進行最後階段的參賽準備，代表團本部及各隊將於1月27日起陸續啟程，前往哈爾濱參加賽事。大會開幕典禮訂於2月7日在哈爾濱國際會展體育中心隆重舉行，展開為期一週的競賽。

儘管我國地處亞熱帶，從事冬季運動的條件相對不利，但中華台北代表團自1990年第2屆亞冬運起從未缺席過歷屆亞冬運。本屆更以史上最大陣容出征，包含多名具國際賽經驗的選手，展現了不懈的努力與堅定的參賽決心。

中華奧會主席兼代表團團長林鴻道在授旗典禮中特別感謝各參賽單項運動協會長期投入冬季運動的推廣與選手培育，也對政府各相關單位的支持表達感謝。他表示，本次參賽規模創新高，是所有選手、教練及工作團隊共同努力的成果。他期許全體代表團成員在比賽中展現堅韌與團結，為台灣爭光，並書寫嶄新的體育篇章。

▲中華奧會主席林鴻道期勉選手拚出佳績。（圖／中華奧會提供）

