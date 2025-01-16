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快訊／勇士差點搞砸24分領先　柯瑞猛飆31分8助攻險勝灰狼

記者杜奕君／綜合報導

近期面臨「5成勝率保衛戰」的金州勇士，16日作客挑戰明尼蘇達灰狼，勇士諸將開賽外線火力兇猛，首節共投進8顆三分球，取得多達24分大幅領先，但末節灰狼強勢逆襲追平，勇士再度靠著「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)救命，全場飆出31分、8助攻，包含關鍵兩罰奠定勝果，最終勇士艱辛以116比115擊敗灰狼，勝率重回5成。

▲勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞狂轟31分，領軍驚險擊敗灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

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開賽勇士打出13比0猛攻，地主灰狼直到首節進行超過4分鐘才首度得分，勇士在王牌球星柯瑞領軍下，團隊下起「三分雨」，單節團隊三分球13投8中，柯瑞更是4投俱中，幫助勇士首節以34比10遙遙領先。

首節進攻大當機的灰狼，第2節開始急起直追，艾德華茲(Anthony Edwards)與迪文琴佐(Donte DiVincenzo)攜手外線轟炸，但勇士隨後穩住陣腳，挺過柯瑞單節僅有兩分進帳低潮，半場打完勇士仍以55比42壓制地主灰狼。

不過灰狼射手迪文琴佐第3節一度連拿7分，幫助狼群追成59比66，但勇士一哥柯瑞再度殺出，連續高難度進球又讓球隊回到11分穩定領先，3節打完勇士仍以87比78超前。

末節灰狼持續進逼，藍道(Julius Randle)強勢上籃得手，隨後麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)與艾德華茲接連飆進三分球，幫助球隊追到僅2分差。

所幸此時勇士穆迪(Moses Moody)、威金斯(Andrew Wiggins)連續兩記三分冷箭穩住軍心，隨後迪文琴佐關鍵三分球，灰狼再度追到兩分差，但勇士一哥柯瑞此時也拿出招牌三分球回應。

不過灰狼終場前1分7秒，里德(Naz Reid)兩罰俱中，雙方戰成108平局面，所幸柯瑞再度扮演救世主，柯瑞在終場前47.3秒飆進底線三分彈，勇士再度3分領先。

灰狼暫停過後，迅速籃下進球又追到1分差，終場前32.9秒勇士威金斯站上罰球線關鍵兩罰俱中，灰狼一哥艾德華茲嘗試高難度三分球出手未能命中。

但勇士關鍵時刻，穆迪發生要命傳球失誤，終場前14.7秒灰狼部署後先由迪文琴佐快速拿下兩分，勇士隨後兩罰一中，但威金斯搶下關鍵進攻籃板，勇士柯瑞被犯規後穩穩罰進兩球拉開4分差，灰狼最後艾德華茲命中三分球，但時間僅剩1秒，勇士艱辛守下勝利，驚險以116比115擊敗地主灰狼。

▲勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼上演大逆襲，艾德華茲差點領軍撂倒勇士。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞灰狼艾德華茲迪文琴佐Stephen Curry

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