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幽默！盧峻翔成PLG歷史得分王　盼大家戴上他的「包手」刺青袖套

▲盧峻翔成PLG歷史總得分王，領航猿推出專屬「包手」刺青袖套。（圖／取自領航猿IG）

▲盧峻翔成PLG歷史總得分王，領航猿推出專屬「包手」刺青袖套。（圖／取自領航猿IG）

記者杜奕君／綜合報導

「夜王」盧峻翔正式成為PLG職籃歷史總得分王！16日主場迎戰高雄鋼鐵人，盧峻翔開賽僅用15秒，就強勢切入上籃得手，以1751分正式獨居聯盟生涯總得分榜第1位，最終盧峻翔砍下22分，率領航猿以37分大勝。領航猿球團特別推出盧峻翔夜王系列商品，其中就包括他的「包手」刺青袖套，盧峻翔優默表示，「如果大家喜歡，就跟我一起秀出我的刺青吧！」

此戰領航猿在主場開賽僅15秒，就由盧峻翔強勢切入得手，完成生涯里程碑，當下裁判也緊急吹停比賽，讓盧峻翔享受這歷史性一刻。

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賽後盧峻翔透露，「賽前總教練卡米諾斯就告訴我，趕快完成這個生涯里程碑，很開心能達成，我沒想過能創造這麼多紀錄，現在不只是我獨當一面，包括李家慷還有很多隊友，大家都是一起在進步，這是大家的團隊，我很開心看見這個部分。」

另外值得一提的是，領航猿今日推出盧峻翔「夜王」系列周邊商品，其中就包括以他招牌刺青所做成的袖套，一個售價為390元。

盧峻翔笑說，「一開始想說會不會有點8+9味，但不重要啦，如果大家喜歡，就跟我一起秀出我的刺青吧！」

領航猿總教練卡米諾斯則表示，「我很期待看到有球員戴上這個袖套，但我自己不會，我喜歡低調一點的黑色系。」

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔喊話要球迷戴著他的刺青袖套一起進場看球。（圖／PLG提供）

關鍵字： 盧峻翔包手.領航猿PLG台籃袖套

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