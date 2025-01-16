快訊／盧峻翔成PLG歷史總得分王　領航猿37分狂勝鋼鐵人

▲領航猿盧峻翔成為聯盟歷史總得分王。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園「夜王」登基！桃園璞園領航猿本土一哥盧峻翔，16日在主場迎戰高雄鋼鐵人，盧峻翔在開賽僅15秒鐘就強勢上籃得手，職業生涯例行賽以1751分獨居聯盟史上總得分之王。在盧峻翔寫下紀錄之夜，單場拿22分、6籃板，李家慷也轟下生涯新高24分外帶4助攻、4抄截，領航猿末節一度領先45分，最終114比77大勝，並賞給鋼鐵人4連敗。

此戰鋼鐵人包括陳范博彥鼻樑骨折、艾薩亞手腕受傷都無法上場，但盧峻翔開賽僅15秒，就利用一次右側突破切入上籃得手，順利成為聯盟歷史總得分榜之王。

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盧峻翔今日賽前才接受單月MVP獎項，這也是他史上第5度奪得此獎，同樣也是聯盟史上第1人，今日可說是雙喜臨門的紀錄之夜，首節打完領航猿就以34比13大幅領先。

反觀鋼鐵人在兩大主力因傷缺陣下，第2節依舊表現欲振乏力，僅能靠喬迪、威爾兩名洋將零星得分，上半場打完領航猿就以62比28遙遙領先。

下半場領航猿持續擴大領先差距，末節一度領先多達45分，最終在李家慷轟下生涯新高24分以及6顆三分球，外帶4助攻、4抄截，盧峻翔22分、6籃板，以及布依德18分、13籃板，伯朗17分、13籃板、5阻攻帶動下，領航猿以37分大勝。

▲李家慷轟下生涯新高24分，幫助領航猿大勝鋼鐵人。（圖／領航猿提供）