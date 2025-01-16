風城愛！隊長蕭順議領軍　攻城獅寒冬為街友送暖

▲強烈寒流來襲，攻城獅攜手街頭服飾品牌JKS SHOP為街友送暖。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團與台灣街頭服飾品牌JKS SHOP於14日聯手舉辦街友關懷公益活動，三位攻城獅球員包括「風城隊長」蕭順議、李家瑞、姜廣謙親自前往新竹市火車站，為街友們發放厚衣服，將溫暖傳遞到街頭。

JKS SHOP自2015年創立以來，一直秉持著提供高品質的日常衣著為理念，並特別致力於街友議題。今年更首次與攻城獅球團攜手，展開聯名商品與公益計劃的雙向合作。攻城獅球團自上賽季起推動的The Lion’s Share公益計畫，也在此次活動中展現了更深的意義。

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▲姜廣謙至新竹火車站地下街為街友們送上厚帽Tee。（圖／攻城獅提供）

The Lion’s Share的核心精神為將「最大的一份愛」傳遞給需要幫助的族群，其中SHARE分別代表五大公益向度：Society（社會議題）、Health（醫療）、Athletes（運動員）、Race（種族）及Environment（環境）。過去一年，球團已積極與偏鄉孩童、病童、特殊教育學校及矯正機構少年展開多元互動。

此次活動是球團首次關注街友議題，三位球員準備攻城獅保暖帽Tee，親自到新竹市火車站地下道、護城河周邊發放衣物。

隊長蕭順議表示，「過去有到台中火車站發放便當給街友的經驗，能夠親自幫助到他們，我自己感到開心也很滿足。希望攻城獅與JKS SHOP的厚衣服能陪伴他們度過這次寒流。」

李家瑞與姜廣謙也分享了他們的感想，「除了傳遞愛與溫暖外，我們覺得透過活動反思自己，反而是更大的收穫，我們應該要更珍惜現有的生活，永遠要知足感恩。」

本次攻城獅與JKS SHOP的合作，不僅結合籃球與潮流服飾，更展現出品牌與職業球團共同為社會傳遞正能量的決心。The Lion’s Share公益計劃未來將持續以行動關注更多弱勢群體，實現「分享最大愛」的理念。

▲蕭順議至新竹火車站地下街為街友們送上厚帽Tee。（圖／攻城獅提供）