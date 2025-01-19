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于煥亞末節神射大爆發　海神讓特攻魔術師林韋翰復出吞敗

▲海神于煥亞、特攻林韋翰。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神于煥亞末節三分火力大爆發，領軍擊敗來訪的特攻搶下4連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神19日進行主場「背靠背」2連戰，迎接新北中信特攻來訪，此戰特攻王牌主控「魔術師」林韋翰在缺席賽季前17戰後，今日終於正式復出迎接個人賽季首秀。林韋翰替補出賽13分鐘攻下5分、4助攻，但海神末節當家射手于煥亞爆發，全場攻下18分、8助攻、5抄截，加上蘇文儒22分，克雷格17分、6籃板、6助攻，最終海神以破聯盟紀錄單場20顆三分球加持，104比91贏得4連勝。

昨日逆轉擊敗強敵福爾摩沙夢想家，海神今日主場迎戰特攻來訪，此戰「閃電軍團」主控林韋翰在膝傷休養多時情況下，今日終於迎接賽季個人初登場。

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林韋翰在首節剩下3分27秒時替補上陣，隨即與洋將克力斯搭配送出精采助攻，隨後又在首節末段三分球破網，完成本賽季個人首記進球。在林韋翰強勢復出帶動下，上半場打完特攻也取得49比46領先優勢。

不過海神此戰再度上演逆襲戲碼，第3節由蘇文儒及克雷格攜手追分，3節打完反以1分超前。

末節海神開局更是打出10比3猛攻，令特攻無力招架，于煥亞單節三分球5投3中，加上艾德同樣單節三分球3投3中，徹底刺穿特攻，海神單節打出30比18猛攻，最終13分之差擊敗特攻，喜迎4連勝。

海神此戰手感火燙，團隊共5人得分達雙位數，蘇文儒拿下22分、3抄截，于煥亞打出本季代表作進帳18分、8助攻、5抄截，克雷格17分、6籃板、6助攻，摩爾斯16分、8籃板，艾德13分、7籃板、5助攻。

客場吞敗的攻城獅方面，德芬拿下22分、8籃板，奈森21分、10籃板，謝亞軒15分、4助攻，林韋翰復出首戰替補出賽13分4秒，貢獻5分、1籃板、4助攻。

▲海神于煥亞、特攻林韋翰。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻「魔術師」林韋翰復出首戰，球隊下半場遭逆轉惜敗。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL海神于煥亞蘇文儒林韋翰特攻魔術師台籃

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