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理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

記者杜奕君／綜合報導

剛剛轉戰鳳凰城太陽的長人理查茲(Nick Richards)，19日在首次登場交手底特律活塞就轟下21分、11籃板，成為太陽隊史首位在首次代表球隊出賽，就至少拿下「20分＋10籃板」好手。加上太陽雙星杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)分別轟下36分及35分，太陽最終以125比121撂倒活塞，收穫2連勝。

▲太陽杜蘭特、理查茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽杜蘭特轟下36分領軍攻破活塞。（圖／達志影像／美聯社）

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太陽日前透過交易向夏洛特黃蜂盤來理查茲，此戰前進汽車城，這位27歲長人表現出色，替補攻下21分、11籃板，加上杜蘭特36分、7籃板、5助攻、2抄截、3阻攻，布克35分、5籃板、3助攻，3人攜手以4分之差險勝太陽。

拿下近8戰內第6勝，太陽此戰靠著杜蘭特終場前1分5秒穩健跳投，加上關鍵4罰俱中帶走勝利，也賞給活塞2連敗。此戰活塞以哈里斯(Tobias Harris)拿下21分最高，球隊王牌康寧漢(Cade Cunningham)則有20分、6籃板、11助攻。

布克對於禁區新戰力理查茲的表現大為讚賞，「他在加盟首戰就有很多難以置信的掩護，還完成了雙十數據，而且他才剛下飛機就有此表現，這真的太棒了。」

理查茲則說，「我感到很興奮，上場就是做我自己，努力拚搶籃板並保護禁區，希望替我的隊友們製造更多機會。」

目前太陽21勝20敗，排名暫居西區第10位，至於活塞21勝21敗，則守住東區第8位席次。

▲太陽杜蘭特、理查茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽禁區新幫手理查茲首戰就繳出破隊史紀錄好表現。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA理查茲杜蘭特布克NBA活塞

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