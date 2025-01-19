咖哩大神柯瑞驚傳傷退　普爾轟38分白搭勇士逆轉收2連勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士台灣時間19日在主場迎戰華盛頓巫師來訪，此戰巫師一哥普爾(Jordan Poole)對決前東家表現出色，全場轟下38分、5籃板、5助攻表現出色，不過勇士即便當家球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)末節驚傳腳踝扭傷，留下26分、5籃板、6助攻提前退場，但灣區大軍靠著威金斯(Andrew Wiggins)砍下本季新高31分外帶11籃板、4助攻，勇士122比114逆轉收勝。

▲勇士柯瑞末節意外傷退，但球隊仍奮力搶下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

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近況起伏不定的勇士，今日在自家主場迎戰聯盟墊底爐主巫師，但此戰巫師一哥普爾面對前東家卻是大發神威，幫助巫師半場打完還以60比53取得領先。

但勇士靠著柯瑞、威金斯攜手追分，第3節打完逆轉超前兩分後，兩軍在末節形成拉鋸，但勇士多點開豁，柯瑞終場前2分30秒三分冷箭破網，讓勇士回到10分穩定領先。

但巫師不放棄追分，庫茲馬(Kyle Kuzma)三分球加上隨後兩罰俱中連拿5分，但此戰勇士手感最燙的威金斯快速切入穩住陣腳。

只不過此時意外發生，勇士王牌大將柯瑞因為奮力防守，腳踝遭普爾壓傷並出現扭傷狀態，隨後退場無法回歸，不過勇士威金斯終場前47秒，飆進奠定勝果三分彈，最終勇士就以8分之差收勝。

勇士此戰以威金斯拿下31分、11籃板、4助攻、2阻攻最佳，勇士柯瑞傷退前貢獻26分、5籃板、6助攻。

巫師方面則以普爾轟下全場最高38分外帶5籃板、5助攻最佳，庫茲馬22分、6籃板、4助攻。

▲巫師普爾轟下全場最高38分，但球隊仍遭勇士逆轉。（圖／達志影像／美聯社）