運動雲

>

首屆心元盃匹克球公開賽　前網球國手斜槓打造夢想舞台

▲首屆心元盃賽事吸引超過350名選手參賽。（圖／心元團隊提供）

▲首屆心元盃賽事吸引超過350名選手參賽。（圖／心元團隊提供）

記者杜奕君／綜合報導

由心元網球團隊與台灣天使運動發展協會主辦的「2025心元盃匹克球公開賽」，1月18日於台北市和平籃球館暖身館盛大登場，包含公開組9隊、一般組36隊，超過350名選手參戰，現場也湧入超過500位球迷共襄盛舉，兩位前網球國手創辦人何智仁、洪睿晨登高一呼，盼打造更寬廣的夢想舞台，讓匹克球運動成為台灣的全民運動。

▲首屆心元盃賽事吸引超過350名選手參賽。（圖／心元團隊提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲力挺心元盃，玉津咖啡直接把整家店搬來球場。（圖／心元團隊提供）

匹克球起源於美國，是一項結合羽球、網球與桌球特色的一種球拍型運動，新奇、容易上手、老少適宜，沒有性別、年齡的限制，也不會衍生昂貴設備費用，是美國成長最快的運動，近年來也成為台灣北中南各地最熱門的新興運動。

主辦單位心元團隊始於2018年，當時投資人兼創辦人鄭博仁為台灣網球注入新能量，大力贊助ATP及WTA職業球員以及青少年選手，而心元團隊由一群專業的網球教練組成，團隊負責人前網球國手何智仁、洪睿晨。

首屆「心元盃匹克球公開賽」由心元團隊、台灣天使運動發展協會主辦，並由前勁國際運動管理公司協辦，18日於和平籃球館暖身館點燃戰火，共吸引9支公開組球隊、36支一般組球隊，超過350人參賽，現場也湧入大批熱情球迷為場上拚戰的選手們應援。

「匹克球是非常簡單能入門的運動，也不會有太多耗材，可以說是結合了羽球、網球與桌球的個性優點，」洪睿晨說道，「再者，很多球類運動對於年紀比較大的運動群族會有受傷和體力負荷較大的風險，但匹克球卻完全沒有這樣的問題，是有趣又簡單，適合全年齡的運動。」

▲首屆心元盃賽事吸引超過350名選手參賽。（圖／心元團隊提供）

原本是網球國手，最早接觸到匹克球時，何智仁第一時間的想法就是「哇！真的跟網球好像喔！」不過實際接觸後，他才發現匹克球比網球更好上手也很好玩，「很多打匹克球的球員，都是網球退役的選手，除了因為匹克球消耗不會那麼大，受傷風險也減少許多，很多退役網球球員也能藉此來延續自己的運動生涯。」

2年前去美國出差時，在創辦人鄭博仁推薦下首次接觸匹克球，幾位網球教練馬上就愛上了這項新運動，隨後也開始投入籌備首屆「心元盃匹克球公開賽」。

洪睿晨、何智仁說當初想舉辦比賽的想法很簡單，就是希望有更多人去接觸這項有趣的運動，但受限於台灣目前專屬的球場還是太少，所以希望能為公開組球員、一般球員搭設一個能盡情揮灑汗水、以球會友的熱血舞台。

去年10月中華民國匹克球協會舉辦首屆亞洲匹克球錦標賽，心元團隊也去現場取經，希望能辦出更有質感的賽事，「也希望透過這樣的比賽，吸引更多企業贊助與支持，讓匹克球能更加普及化。」

▲首屆心元盃賽事吸引超過350名選手參賽。（圖／心元團隊提供）

▲現場湧入超過500位球迷、親友團進場應援。（圖／心元團隊提供）

關鍵字： 匹克球心元盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

郭冠宏不敵中國新星陳垣宇　WTT挑戰賽4強止步

郭冠宏不敵中國新星陳垣宇　WTT挑戰賽4強止步

林俊易挺進印度公開賽男單8強　麟榤配16強飲恨止步

林俊易挺進印度公開賽男單8強　麟榤配16強飲恨止步

鋼鐵人慘輸37分　邱大宗：打得很難看、尷尬的比賽

鋼鐵人慘輸37分　邱大宗：打得很難看、尷尬的比賽

幽默！盧峻翔成PLG歷史得分王　盼大家戴上他的「包手」刺青袖套

幽默！盧峻翔成PLG歷史得分王　盼大家戴上他的「包手」刺青袖套

快訊／盧峻翔成PLG歷史總得分王　領航猿37分狂勝鋼鐵人

快訊／盧峻翔成PLG歷史總得分王　領航猿37分狂勝鋼鐵人

快訊／「台籃夜王」盧峻翔登基　獨居PLG職籃歷史總得分王

快訊／「台籃夜王」盧峻翔登基　獨居PLG職籃歷史總得分王

風城愛！隊長蕭順議領軍　攻城獅寒冬為街友送暖

風城愛！隊長蕭順議領軍　攻城獅寒冬為街友送暖

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

熱門新聞

21歲溫班亞瑪106場狂送397記火鍋　已勝過史上9成NBA球員

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

達比修有3局丟8分苦笑禁止他再來　杉谷拳士：繼續支持你

樂天公布春訓名單！王彥程進入一軍　宋家豪等3台將二軍出發

大聯盟官網解析佐佐木朗希3大「怪物級」球路　未來成功關鍵

球王辛納挺進澳網16強　亞裔19歲小將也晉級持續驚奇之旅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1溫班亞瑪397記火鍋已勝史上9成球員

2大谷「無言」歡迎佐佐木朗希入隊

3達比修有禁止杉谷拳士進場看比賽？

4樂天公布春訓名單　王彥程進入一軍

5佐佐木3大怪物級球路　站穩MLB關鍵

最新新聞

1國王鎖定2名前鋒做交易

2活塞打算幫康寧漢交易「輔助」

3村上宗隆談佐佐木闖大聯盟：偉大決定

4林昱珉長大了　郭李看好上大聯盟

5中職攜手澳職舉辦台灣日！王苡丞開轟

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366