運動雲

>

20比0攻勢！　林書豪率國王22分驚天逆轉勝

▲攻城獅努利、蕭順議、高國豪，國王林書豪、桑尼。（圖／TPBL提供）

▲國王林書豪克服全場最大22分落後，率隊精彩逆轉勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新竹報導

新竹御嵿攻城獅19日在主場迎戰聯盟龍頭新北國王，昨日順利止敗的風城軍團，上半場靠著努利再度大爆發，飆出破聯盟半場26分帶領下，半場打完大幅領先國王19分之多。但國王展現龍頭霸氣，決勝期一波「20比0」猛攻，克服全場最多22分落後，在桑尼轟下34分、11籃板，林書豪也有19分、10籃板、8助攻帶領下，國王114比106寫下驚人逆轉勝。至於攻城獅努利單場狂轟44分，僅花24小時不到，又改個人所保持的聯盟單場最高得分紀錄。

▲攻城獅努利、蕭順議、高國豪，國王林書豪、桑尼。（圖／TPBL提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國王桑尼此戰轟下驚人34分、11籃板。（圖／TPBL提供）

昨日「開箱」首秀就轟下破聯盟單場新高41分的攻城獅洋將努利，今日整體手感依舊火燙，開賽就和高國豪雙槍出擊，加上首節剩下8分44秒，國王強森吞下技術犯規，加上蕭順議連續三分球命中，攻城獅趁勢拉開32比24領先，首節攻城獅團隊火力大爆發砍下38分，順利以14分之差領先龍頭國王。

▲攻城獅努利、蕭順議、高國豪，國王林書豪、桑尼。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅努利轟下44分，再度改寫聯盟單場個人新高得分。（圖／TPBL提供）

首節就陷入雙位數落後的國王，第2節調上「男模」呂政儒上場，這也是他本季首度登場亮相，但手風極順的攻城獅再由高國豪搶分，拉開17領先優勢。

國王雖然靠呂政儒外線追分，但攻城獅外圍火力兇猛，領先一度來到50比29之多，國王一度靠林書豪帶領縮小差距，但努利再度大爆發，個人上半場三分球7投5中轟下26分，加上蕭順議也有10分進帳，攻城獅半場打完66比47壓制國王。

下半場開打後，國王一度靠著林書豪、林書緯攜手打出8比2反擊氣勢，隨後林書豪雖遭吹違反運動精神犯規，但林書緯三分球命中，林書豪快攻上籃得手，此節終了前曼尼高連兩記三分彈破網，國王3節打完趁勢追到僅4分差距。

末節開打進行至10分20秒，國王內線大將強森吞下違反運動精神犯規，連同首節技術犯規，單場累積「1T1U」遭奪權出場。攻城獅盧冠軒連續兩記三分球命中，終場前9分1秒又拉開15分大幅領先。

終場前6分14秒，攻城獅李啟瑋拉住曼尼高吞下違反運動精神犯規，但曼尼高出手推倒李啟瑋，隨後曼尼高也遭吹違反運動精神犯規，單場累積6犯退場。

攻城獅關鍵時刻連續發生要命失誤，林書豪、桑尼接連快攻得手，林書緯三分球破網，終場前5分9秒桑尼切入三分打得手，一波20比0攻勢讓國王追成102比99逆轉超前。

攻城獅努利此時連續站上罰球線取分，將昨天自己所寫下的TPBL單場得分紀錄再度推向43分新高，隨後克拉補籃得手，攻城獅追到僅1分落後。

但終場前3分9秒，克拉遭吹技術犯規，國王桑尼罰球拉開4分領先，攻城獅此時又再度出現失誤，終場前2分32秒林書緯三分彈命中讓國王7分超前。

終場前1分1秒，攻城獅達爾兩罰俱中追到5分差，但隨後國王林金榜拿下兩分，攻城獅雖然追到6分差，但關鍵時刻外線追分未果，林書豪終場前17.7秒兩罰俱中奠定勝果，終場國王就以114比106寫下精彩逆轉勝。

國王此戰以桑尼拿下34分、11籃板最高，林書豪19分、10籃板、8助攻、4抄截，林書緯18分、5助攻，李愷諺16分、5籃板、3抄截。

攻城獅努利再度轟下破聯盟新高44分外帶9籃板、8助攻、2抄截、2阻攻，蕭順議14分，高國豪13分、6籃板、5助攻。

▲攻城獅努利、蕭順議、高國豪，國王林書豪、桑尼。（圖／TPBL提供）

▲「風城隊長」蕭順議此戰也攻下本季個人新高14分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL攻城獅努利蕭順議林書豪桑尼台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「努利」努力狂破紀錄　半場狂轟26分改寫TPBL新高

快訊／「努利」努力狂破紀錄　半場狂轟26分改寫TPBL新高

于煥亞末節神射大爆發　海神讓特攻魔術師林韋翰復出吞敗

于煥亞末節神射大爆發　海神讓特攻魔術師林韋翰復出吞敗

台灣一姊的威力！　謝淑薇澳網女雙強勢直落二勇闖8強

台灣一姊的威力！　謝淑薇澳網女雙強勢直落二勇闖8強

咖哩大神柯瑞驚傳傷退　普爾轟38分白搭勇士逆轉收2連勝

咖哩大神柯瑞驚傳傷退　普爾轟38分白搭勇士逆轉收2連勝

來了！「特攻魔術師」林韋翰復出回歸　19日戰海神迎本季首秀

來了！「特攻魔術師」林韋翰復出回歸　19日戰海神迎本季首秀

首屆心元盃匹克球公開賽　前網球國手斜槓打造夢想舞台

首屆心元盃匹克球公開賽　前網球國手斜槓打造夢想舞台

理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

理查茲太陽首秀破紀錄！　杜蘭特、布克合飆71分宰活塞

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

郭冠宏不敵中國新星陳垣宇　WTT挑戰賽4強止步

郭冠宏不敵中國新星陳垣宇　WTT挑戰賽4強止步

林俊易挺進印度公開賽男單8強　麟榤配16強飲恨止步

林俊易挺進印度公開賽男單8強　麟榤配16強飲恨止步

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

熱門新聞

樂天公布春訓名單！王彥程進入一軍　宋家豪等3台將二軍出發

達比修有3局丟8分苦笑禁止他再來　杉谷拳士：繼續支持你

大谷翔平「無言」歡迎佐佐木朗希入隊　達比修有真的要哭了

21歲溫班亞瑪106場狂送397記火鍋　已勝過史上9成NBA球員

林昱珉「長大了」　郭李建夫看好今年登上大聯盟

前兄弟陳子鴻卸下球員戰袍　回母校開南大學協助訓練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天公布春訓名單　王彥程進入一軍

2達比修有禁止杉谷拳士進場看比賽？

3大谷「無言」歡迎佐佐木朗希入隊

4溫班亞瑪397記火鍋已勝史上9成球員

5林昱珉長大了　郭李看好上大聯盟

最新新聞

1輔大隔11年摘冠　周德賢笑：下一次不要久

2喬科維奇晉澳網8強　下輪強碰小蠻牛

3輔大4比0完封國體　奪隊史第2冠

4呂政儒獻公益　進三分球捐5000元

5靠安眠藥入睡　努利又雙破聯盟神紀錄

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366