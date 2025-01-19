20比0攻勢！　林書豪率國王22分驚天逆轉勝

▲國王林書豪克服全場最大22分落後，率隊精彩逆轉勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新竹報導

新竹御嵿攻城獅19日在主場迎戰聯盟龍頭新北國王，昨日順利止敗的風城軍團，上半場靠著努利再度大爆發，飆出破聯盟半場26分帶領下，半場打完大幅領先國王19分之多。但國王展現龍頭霸氣，決勝期一波「20比0」猛攻，克服全場最多22分落後，在桑尼轟下34分、11籃板，林書豪也有19分、10籃板、8助攻帶領下，國王114比106寫下驚人逆轉勝。至於攻城獅努利單場狂轟44分，僅花24小時不到，又改個人所保持的聯盟單場最高得分紀錄。

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▲國王桑尼此戰轟下驚人34分、11籃板。（圖／TPBL提供）

昨日「開箱」首秀就轟下破聯盟單場新高41分的攻城獅洋將努利，今日整體手感依舊火燙，開賽就和高國豪雙槍出擊，加上首節剩下8分44秒，國王強森吞下技術犯規，加上蕭順議連續三分球命中，攻城獅趁勢拉開32比24領先，首節攻城獅團隊火力大爆發砍下38分，順利以14分之差領先龍頭國王。

▲攻城獅努利轟下44分，再度改寫聯盟單場個人新高得分。（圖／TPBL提供）

首節就陷入雙位數落後的國王，第2節調上「男模」呂政儒上場，這也是他本季首度登場亮相，但手風極順的攻城獅再由高國豪搶分，拉開17領先優勢。

國王雖然靠呂政儒外線追分，但攻城獅外圍火力兇猛，領先一度來到50比29之多，國王一度靠林書豪帶領縮小差距，但努利再度大爆發，個人上半場三分球7投5中轟下26分，加上蕭順議也有10分進帳，攻城獅半場打完66比47壓制國王。

下半場開打後，國王一度靠著林書豪、林書緯攜手打出8比2反擊氣勢，隨後林書豪雖遭吹違反運動精神犯規，但林書緯三分球命中，林書豪快攻上籃得手，此節終了前曼尼高連兩記三分彈破網，國王3節打完趁勢追到僅4分差距。

末節開打進行至10分20秒，國王內線大將強森吞下違反運動精神犯規，連同首節技術犯規，單場累積「1T1U」遭奪權出場。攻城獅盧冠軒連續兩記三分球命中，終場前9分1秒又拉開15分大幅領先。

終場前6分14秒，攻城獅李啟瑋拉住曼尼高吞下違反運動精神犯規，但曼尼高出手推倒李啟瑋，隨後曼尼高也遭吹違反運動精神犯規，單場累積6犯退場。

攻城獅關鍵時刻連續發生要命失誤，林書豪、桑尼接連快攻得手，林書緯三分球破網，終場前5分9秒桑尼切入三分打得手，一波20比0攻勢讓國王追成102比99逆轉超前。

攻城獅努利此時連續站上罰球線取分，將昨天自己所寫下的TPBL單場得分紀錄再度推向43分新高，隨後克拉補籃得手，攻城獅追到僅1分落後。

但終場前3分9秒，克拉遭吹技術犯規，國王桑尼罰球拉開4分領先，攻城獅此時又再度出現失誤，終場前2分32秒林書緯三分彈命中讓國王7分超前。

終場前1分1秒，攻城獅達爾兩罰俱中追到5分差，但隨後國王林金榜拿下兩分，攻城獅雖然追到6分差，但關鍵時刻外線追分未果，林書豪終場前17.7秒兩罰俱中奠定勝果，終場國王就以114比106寫下精彩逆轉勝。

國王此戰以桑尼拿下34分、11籃板最高，林書豪19分、10籃板、8助攻、4抄截，林書緯18分、5助攻，李愷諺16分、5籃板、3抄截。

攻城獅努利再度轟下破聯盟新高44分外帶9籃板、8助攻、2抄截、2阻攻，蕭順議14分，高國豪13分、6籃板、5助攻。

▲「風城隊長」蕭順議此戰也攻下本季個人新高14分。（圖／TPBL提供）